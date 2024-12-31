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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل "الأزرق" الكويتي أمام البحرين في نصف نهائي خليجي 26

المنتخب الكويتي
المنتخب الكويتي
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يستعد منتخب الكويت لخوض مواجهة قوية أمام منتخب البحرين في نصف نهائي بطولة خليجي 26، وسط تطلعات كبيرة لتحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

 وجاء التشكيل المتوقع للأزرق الكويتي كالتالي

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

خط الدفاع: خالد محمد إبراهيم، سامي الصانع، فهد الهاجري، مشاري غنام

خط الوسط: سلطان العنزي، رضا أبو جبارة، محمد دحم

خط الهجوم: أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، يوسف ناصر

منتخب الكويت يسعى لتقديم أداء قوي أمام منتخب البحرين ، معتمدًا على خبرة لاعبيه في خطي الدفاع والهجوم.

 المدرب يضع ثقته في الثنائي عيد الرشيدي ويوسف ناصر لقيادة خط الهجوم، بالإضافة إلى توازن دفاعي بقيادة فهد الهاجري.

المباراة تُعد اختبارًا كبيرًا لكلا الفريقين في إطار المنافسة على بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ويتوقع أن تشهد إثارة وندية بين المنتخبين.

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