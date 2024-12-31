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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل منتخب البحرين لمواجهة الكويت في نصف نهائي خليجي 26

منتخب البحرين
منتخب البحرين
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب البحرين عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة نصف نهائي خليجي 26 أمام منتخب الكويت. 

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: سيد جعفر
خط الدفاع: وليد الحيام ، فينسنت إمانويل ، هزاع علي ، محمد عادل
خط الوسط: جاسم الشيخ ، السيد أحمد الوداعي ، أحمد الشروقي ، عبدالوهاب المالود 
خط الهجوم: إبراهيم مبارك الختال ، محمد الرميحي 

منتخب البحرين يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد أدائه القوي في البطولة، حيث يسعى للوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة الدفاع عن لقبه. المباراة تعد تحديًا كبيرًا في مواجهة منتخب الكويت الذي يُظهر مستويات قوية في البطولة.

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