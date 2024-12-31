"مكانة اللغة العربية" ضمن لقاءات متنوعة للثقافة بالدقهلية.. صور

نظم فرع ثقافة الدقهلية عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واستمرارا للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، شهدت مدرسة سهير الإتربي الابتدائية، لقاء ناقشت خلاله أمل شعبان، خبير لغة عربية، أهمية اللغة العربية باعتبارها ركنا أساسيا من أركان التنوع الثقافي. موضحة أنها تعد من أكثر اللغات انتشارا في العالم، حيث يتحدث بها أكثر من 400 مليون شخص، كما أنها تتميز بإبداعها الفريد بمختلف أشكالها، سواء كانت شفهية أم مكتوبة، فصحى أم عامية.

وفي سياق متصل، استقبلت مدرسة أبو المحاسن سنجاب التجريبية، لقاء تحدث خلاله محمد إسماعيل، معلم خبير، مسلطا الضوء على دور اللغة كركيزة للتراث الحضاري العريق، وموضحا مكانتها السامية كونها لغة القرآن الكريم.

كما عقد لقاء مماثل، بمركز شباب سنتماي، شارك به محمد الطحان، مدرس لغة عربية بمدرسة بشالوش الثانوية المشتركة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية، برئاسة د. عاطف خاطر، أقام قصر ثقافة ميت الفرماوي محاضرة بعنوان "سيناء أرض الفيروز"، تحدثت خلالها سعيدة حسن، أخصائي ثقافي، عن موقع سيناء وأهميتها كبوابة مصر الشرقية، كما تناولت جهود الدولة المبذولة لتطهير سيناء من الإرهاب، وتطويرها من خلال خطط التنمية التي تشمل تحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، والتوسع العمراني وغيرها، واختتمت حديثها موجهة التحية للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة تلك البقعة الغالية.

وفي بيت ثقافة علي مبارك أقيم لقاء بعنوان "الزواج المبكر وسلبياته"، أوضح خلاله محمود الرومي، أخصائي ثقافي، الأضرار الناتجة عن تلك الظاهرة التي تمثل انتهاكا لحقوق الفتاة، وتؤثر بشكل سلبي على حقها في التعليم، وتطوير قدراتها، وتحرمها من عيش طفولتها بشكل طبيعي، علاوة على تفاقم المشكلة السكانية.

مشيرا إلى ضرورة توعية الفتيات والحرص على تعليمهن من أجل مجتمع مستقر.

فيما أعد بيت ثقافة المقاطعة لقاء بعنوان "بر الوالدين" بالمدرسة الثانوية المشتركة، تحدث خلاله الشيخ أحمد سعد، واعظ عام بالأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، عن مكانة الوالدين، مؤكدا ضرورة تربية النشء على احترام الوالدين، وطاعتهما، والحفاظ على صلة الأرحام.



