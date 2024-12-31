وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات لتطوير المشروعات الرياضية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء عصام جلال حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، لبحث التعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنفيذ عدد من المشروعات الرياضية والاستثمارية الكبرى، بما يعزز من دور الرياضة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تناول الاجتماع مناقشة تطوير هيئة ستاد القاهرة الدولي، باعتباره صرحًا رياضيًا ووطنيًا يعكس مكانة مصر الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي.

كما استعرض الجانبان رؤية استثمارية شاملة للاستفادة من المنطقة المحيطة باستاد القاهرة من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة، تساهم في تعزيز الموارد المالية للهيئة، وتحول المنطقة إلى مركز جذب رياضي وتجاري يخدم المجتمع ويعزز مكانة الاستاد كوجهة رياضية وسياحية.

وتمت أيضا مناقشة سبل تطوير مدينة مصر الدولية الأولمبية بالغردقة، بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُبرز رؤية الدولة في تعزيز بنيتها التحتية الرياضية لخدمة كافة الأنشطة الأولمبية.

وتطرق اللقاء إلى بحث إنشاء مول تجاري في المنطقة المحيطه بنادي النادي بشيراتون، بما يحقق عوائد استثمارية تساهم في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية بالنادي، ويوفر بيئة متكاملة تجمع بين الترفيه والخدمات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى تعظيم الاستفادة من أصولها الرياضية عبر مشروعات استثمارية مستدامة تخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة. وأضاف أن التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للمقاولات يمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم القطاع الرياضي وتوفير بيئة حديثة تلبي احتياجات الشباب والرياضيين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية لتنفيذ مشروعات ذات طابع استثماري ورياضي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية.