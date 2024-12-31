"الخنجر العماني" يسحق الأخضر السعودي ويصعد لنهائي خليجي 26

حقق منتخب عمان الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في خليجي 26 ليحسم اللقاء لصالحه بعد مواجهة قوية شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، حيث فشل كلا الفريقين في استغلال الفرص العديدة التي سنحت لهما، وسط أداء دفاعي قوي من الجانبين.

في الشوط الثاني، افتتح أرشد العلوي التسجيل لصالح منتخب عمان في الدقيقة 74، ليمنح فريقه التقدم الأول في المباراة.

رد المنتخب السعودي سريعًا عبر هدف التعادل الذي أحرزه علي البوسعيدي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85 بعد تمريرة من عبدالرحمن المشيفري.

لكن منتخب عمان لم يستسلم، حيث تمكن النجم محمد كنو من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 87 بعد تمريرة حاسمة من محمد القحطاني، ليقود فريقه إلى فوز غالٍ على المنتخب السعودي.

بهذا الفوز، يثبت منتخب عمان قدرته على المنافسة القوية ويواصل تقديم مستويات رائعة، بينما يحتاج المنتخب السعودي إلى مراجعة أدائه وتصحيح الأخطاء لتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة.