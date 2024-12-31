توافد المواطنين لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية.. صور

شهدت عديد من المحافظات، توافد كبير من المواطنين لجمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة للتسجيل والمشاركة في استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس الحزب.

ورصدت الصور الأولى لحملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية"، تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد، وفقًا للدستور المصري الذي يشترط جمع 5 آلاف توكيل لتأسيس أي كيان سياسي.

حملة جمع توقيعات حزب الجبهة الوطنية

وانطلقت حملة جمع التوكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية وسط أجواء من الحماس والإقبال الكبير من المواطنين في العديد من المحافظات، حيث أبدى المشاركون حماسهم الكبير للالتحاق بالحزب الجديد، الذي يهدف إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز المشاركة السياسية.

غرف عمليات لتسهيل الإجراءات

وعمل الحزب على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، وساهمت هذه الغرف في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالإجراءات القانونية، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل وتعزيز رضا المشاركين.

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