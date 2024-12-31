يسرا تهنئ جمهورها بحلول العام الميلادي الجديد 2025

هنأت الفنانة يسرا جمهورها بحلول العام الميلادي الجديد 2025، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت يسرا على حسابها الشخصي صورة لها، معلقة، أتمنى للعالم بأكمله سنة جديدة سعيدة! أتمنى أن يجلب العام القادم السعادة والسلام والفرح الذي لا ينتهي للجميع.

بدأت الفنانة يسرا التمثيل في السينما منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، واستطاعت بشكل تدريجي أن تكتسب شعبية كبيرة في السينما خاصة من خلال تعاونها مع الفنان عادل إمام، والفنان أحمد زكي.

من أشهر أفلامها "الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفي، المنسي"، كما عملت في كثير من المسلسلات التلفزيونية، من أشهرها "رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبي".

هذا بالإضافة إلى مشاركتها في العرض المسرحي "ملك والشاطر"، في يونيو الماضي على مسرح بكر الشدي بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الموسم المسرحي بالرياض.

وشارك في بطولة المسرحية الفنانين: يسرا، أحمد عز، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، وآخرون، والعرض من تأليف وإخراج محمد محمدي.

وقد تعاونت الفنانة يسرا قبل سابق مع الفنان أحمد عز في مسلسل "ملك روحي" الذي عرض في العام 2003، وفي إطار رومانسي اجتماعي دارت أحداث المسلسل حول "ملك" التي تلتقي بمحمود الشاطر وسرعان ما تقع في حبه رغم معارضة الوالد في بدء اﻷمر، لكن العقبة الوحيدة التي تقف في طريق حبهما تتمثل في عم محمود الذي يقف لها بالمرصاد، ويُقتل محمود وتلفق لها جريمة القتل، فتتوالى الأحداث.

وشاركهما البطولة الفنانين: حسن حسني، سامي العدل، أحمد خليل، إبراهيم يسري، طارق لطفي، نشوى مصطفى، هشام سليم، خيرية أحمد، سميرة عبدالعزيز، أسامة عباس، ألفت امام، خالد محمود، صفاء الطوخي، أحمد الشافعي، شمس، أميرة نايف، انتصار، منال عبداللطيف، جليلة محمود، علاء زينهم، ياسمين النجار، سلمى غريب، سيد صادق، شريف حلمي، كريم الحسيني، وآخرون، العمل من تأليف محمد أشرف القرشي، وإخراج مجدي أبو عميرة.