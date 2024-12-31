حصاد 2024| أنشطة مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلى

تنوعت أنشطة مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي على مدار عام 2024 ما بين زيارات مختلفة لمتحف آدم حنين بالحرانية وإطلاق عدة مشروعات فنية تهدف إلى التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب. كما احتفلت المؤسسة من خلال أنشطتها المختلفة بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين بالحرانية حيث كان الافتتاح في يناير 2014.

في مطلع يناير 2024 تم الإعلان عن مقر المتحف الجديد لأعمال الفنان آدم بالزمالك حيث تجرى الاستعدادات حاليا على قدم وساق لافتتاحه قريبا في 2025

كما شملت الفعاليات الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة آدم حنين للنحت للشباب في دورتها الثامنة وإقامة حفل توزيع الجوائز بمركز الهناجر للفنون وافتتاح معرض الاعمال الفنية المشاركة في قاعة آدم حنين بالهناجر في مارس 2024.

استقبل متحف آدم حنين للفن التشكيلي زيارات جماعية مهمة من أعضاء نادي الروتاري وطلاب الإدارة الثقافية بجامعة سنجور وفريق عمل الجاليري Fann à Porter

ونجحت المؤسسة في استرداد اعمال أدم حنين في باريس والتي ظلت هناك لأكثر من 20 سنة داخل الاتيليله الخاص به هناك وقامت بترميمها وصبها.

وبالتعاون مع إدارة المعارض الفنية والمقتنيات بمكتبة الإسكندرية تعرض حاليا هذه الاعمال بالمكتبة في معرض مستمر حتى 11 يناير 2025 تحت عنوان " آدم حنين سنوات باريس".

واستمرارا لاحتفالات العشر سنوات على افتتاح متحف الحرانية، أطلقت المؤسسة مبادرة "احفاد آدم" التي تهدف إلى تشجيع طلبة المدارس على زيارة المتحف وعمل ورش فنية وتدريبية لهم بإشراف متخصصين في كافة مجالات الفن التشكيلي.

كما احتفلت المؤسسة في ديسمبر 2024 بتوزيع جوائز الدورة الثامنة من مسابقات آدم حنين لمراحل التعليم قبل الجامعي والدورة الثالثة من مسابقة قريتي وأعلنت عن التصفيات الأولى للدورة التاسعة من مسابقة النحت السنوية للشباب.