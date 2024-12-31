بتكلفة 40 مليون جنيه.. رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية

عقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، اجتماعا لمناقشة رفع كفاءة طريق المنطقة الصناعية بالصالحية وربطه بالطريق الصحراوي الشرقي بطول 14 كيلومترًا، و بتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 40 مليون جنيه.

حضر الاجتماع المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، والمهندس وليد عباس، مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والمهندس عبد الرحيم محمد، ممثل هيئة الطرق والكباري، والمهندس علاء بكري، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و أكد نائب محافظ قنا، علي ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات المعنية، ومنها الري، والمساحة، والأملاك، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة هذا الطريق، سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المروري على الطرق الرئيسية، مما يعزز كفاءة الحركة المرورية ويخدم المناطق الصناعية.

وشدد عمر خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، وضمان تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة المطلوبة، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تستهدف تعزيز البنية التحتية ودعم الاستثمار الصناعي في المحافظة.