محافظ الأقصر يبحث مشكلة موقف سيارات الأجرة بقرية العديسات.. صور

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جولة تفقدية، اليوم الثلاثاء، بنطاق مدينة الطود، برفقة كلًا من أحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، وعلى سيد صادق رئيس مركز الطود، والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندس حيدر عبدالعال، وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.

محافظ الأقصر

وفي إطار الاستماع إلى شكاوى وطلبات الأهالي، أستعرض عدد من الأهالى مشكلاتهم بشأن بُعد المسافة ما بين موقف العديسات بحري وموقف الشغب، الأمر الذى يشكل صعوبة في الانتقالات على أهالي العديسات قبلى، حيث أن المسافة تزيد عن 4 كم ما بين الموقفين، وأغلب سائقي سيارات الأجرة يرفضون استكمال خط السير حتى موقف الشغب بجوار كمين القباح.

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، ببحث آلية نقل موقف سيارات الأجرة الواقع بجوار كمين القباح نظراً لبعده عن الكتلة السكنية، إلى منطقة نجع خميس التي تتوسط الكتلة السكنية بهدف التيسير على مواطني العديسات قبلى .

كما وجه المحافظ، بانعقاد لجنة المواقف لبحث تعريفة الركوب المناسبة لموقف العديسات قبلي، وبحث تشغيل خطوط السير من موقف الشغب إلى موقف العديسات بحري، ومن موقف الأقصر وحتى موقف العديسات قبلى الجديد بمنطقة نجع خميس، موجهاً أيضاً بإنهاء أعمال رصف وتمهيد الطريق الرئيسى لمدخل مدينة الطود.

محافظ الأقصر يتفقد جاهزية موقع تنفيذ "المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات"

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر، جاهزية موقع تنفيذ "المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات" وفقاً للكتاب الدورى رقم 3/6243 الصادر من وزارة التنمية المحلية، مؤكدًا على أهمية هذا الاصطفاف وأنه يأتي بهدف مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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