المجلس القومي يفتتح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى سوهاج الجامعي

افتتح المجلس القومي للمرأة وحدة المرأة الآمنة بمستشفى سوهاج الجامعى التابعة لجامعة سوهاج ، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وكلية الطب بجامعة سوهاج.

وأكدت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس على الدور الهام الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرض للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية، موضحة أن هذه الوحدة تأتي لتؤكد على التزامنا بتوفير بيئة آمنة وداعمة للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وتمكينهن من استعادة حياتهن، حيث تتمثل أهمية الوحدة فى تفعيل دور القطاع الطبى في مناهضة العنف ضد المرأة من خلال دعم ومساندة المرأة التى تتعرض للعنف في الحصول على الخدمة الطبية وعلى العلاج الآمن والمساندة والدعم الطبي اللازم.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة منى حنا ممثلة فرع المجلس بمحافظة سوهاج، والدكتورة إيمان سلامة أستاذة التحاليل الطبية، والدكتورة مروة شعبان هاشم مدرس الكيمياء الحيوية و عضو المجلس، والدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب بجامعة سوهاج والدكتور حاتم جمال عمار وكيل الكلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة سوهاج والدكتور محمد نصرالدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب جامعة سوهاج ، الدكتورة سهير على محمد،رئيس قسم الطب الشرعي و السموم الإكلينيكية و الدكتورة رشا الحداد منسق وحدة المرأة الآمنة بكلية طب سوهاج، رشا حافظ مسؤول برامج بصندوق الامم المتحدة للسكان و عدد من رؤساء الأقسام وعضوات و أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن وحدة المرأة الآمنة تعمل على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية و التوثيق الدقيق والاحالة للحصول على الدعم القانوني والاجتماعي، علاوة على رفع الوعي بأشكال العنف المختلفة وكيفية الوقاية منها.