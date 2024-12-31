قبل الكونفدرالية.. المصري يختتم الدوري بالتعادل الإيجابي مع سيراميكا

انتهى منذ قليل اللقاء الذي جمع بين فريقي المصري وسيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

و انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وقد احرز هدف المصري اللاعب صلاح محسن.

و قد سيطر التعادل السلبي على المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد، حاول خلالها الفريقين في السيطرة ، استحوذ المصري على الكرة بشكل أكبر، وقام بعدة محاولات لتسديد الكرة في شباك سيراميكا، وفي الدقيقة 19 تم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا بعد إعاقة من محمد هاشم لمحاولة مرور محمود زلاكة داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة تقنية الفيديو الغى الحكم ركلة الجزاء، وفي الدقيقة 34 تم إيقاف المباراة لعلاج أتدجيكو سامادو لاعب المصري.

ودخل الفريق المصري بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو السعداوي – محمد هاشم - خالد صبحي - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو أتيدجيكو - أحمد القرموطي

خط الهجوم: عبدالرحيم دغموم – صلاح محسن- فخر الدين بن يوسف.

وقد فاز الفريق المصري خلال مشواره في الدوري، في 3 مواجهات وتعادل في ٣مباراة وخسر في المباراة.

لينتقل الي مباراته أمام الزمالك في بطولة الكونفدرالية.