محافظ بني سويف يكرم مسؤولي الاتصال السياسي والشؤون الإدارية لبلوغهم سن المعاش

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اثنين من موظفي الديوان العام بمناسبة بلوغهم سن المعاش، وهما :محمود زكي، مدير الاتصال السياسي، وعاطف علي، رئيس قسم الشؤون المالية والإدارية ومسؤول الضيافة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام4، حيث أهدى المحافظ المُكرمين درع المحافظة تقديرًا لمسيرتهما المهنية المميزة، وعطائهما الذي أسهم في دعم منظومة العمل بالمحافظة.

محافظ بني سويف يُكرّم "محمود زكي وعاطف علي "لبلوغهما سن الإحالة للمعاش تقديرًا لعطائهما الوظيفي

وعبّر المحافظ خلال كلمته عن تقديره العميق للمكرّمين، مشيرًا إلى أنهما قدّما نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والإخلاص خلال فترة عملهما، مؤكدا أن تكريمهما يأتي كجزء من نهج المحافظة في الاحتفاء بالكوادر التي تفانت في أداء مهامها، متمنيًا لهما التوفيق والسعادة في حياتهما المستقبلية.

من جانبهما،عبّرا الأستاذان"محمود زكي ،عاطف علي"عن بالغ شكرهما وامتنانهما لهذه اللفتة الكريمة،مؤكدين أن فترةعملهما بالمحافظة، وخاصة تحت قيادة الدكتور محمد هاني غنيم ونائبه السيد بلال حبش، كانت من أفضل الفترات، وأشادا بمناخ العمل الذي اتسم بالتعاون، التحفيز، وحسن التعامل، ما ساهم في تطوير الأداء وتحقيق إنجازات ملموسة، ونوّها عن مشروع تمكين الشباب تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن قيادة المحافظ الشاب ونائبه تُعد نموذجًا عمليًا على نجاح هذا المشروع من خلال رؤيتهما الاستراتيجية وسعيهما الدائم لتحسين منظومة العمل.

حضر حفل التكريم _ الذي أُقيم بنادي الإدارة المحلية_ عدد من قيادات المحافظة رفقة المحافظ، في مقدمتهم :بلال حبش، نائب المحافظ،.اللواء حازم عزت، السكرتير العام، بالإضافة إلى النائب محمد رجب عضو مجلس النواب، وقد أكّد الحضور أن هذا التكريم يعكس حرص المحافظة على الاحتفاء بأبنائها المتميزين وتقديرهم لما بذلوه من جهود في خدمة المجتمع.

اختُتم الحفل بأجواء من الود والتقدير، حيث تبادل الحضور التهاني مع المكرّمين، مؤكدين أن روح الإخلاص والتفاني التي جسّدها الموظفان ستظل نموذجًا يُلهم زملاءهما لمواصلة العمل والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في المحافظة.