"المنشاوي" يشيد بمشاركة جامعة أسيوط في المعرض المحلي لمسابقة أيسف الدولية

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بمشاركة أساتذة متخصصين من جامعة أسيوط في تحكيم معرض (ISEF)، وذلك في إطار حرص الجامعة على نشر وإثراء ثقافة البحث العلمي بين طلاب المدارس، مؤكدًا دعم الجامعة غير المحدود ومساندة تنفيذ إستراتيجية الدولة 2030، ورعاية الطلاب المبتكرين والنابغين، وتوفير الإمكانات لتطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في البحث العلمي.

وبحسب بيان، شاركت جامعة أسيوط؛ اليوم الثلاثاء الموافق 31 من ديسمبر، في افتتاح المعرض المحلي لمسابقة أيسف الدولية للعلوم والهندسة (ISEF 2025)، على مستوى محافظة أسيوط، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأسيوط، بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور؛ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور ضيف الله حسن المدير التنفيذي للمدرسة، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وجامعات محافظة أسيوط؛ المشاركين في لجنة تحكيم مشروعات المعرض، والقيادات الإدارية بمديرية التربية والتعليم، ومنسقي (أيسف) بالمديرية، وقيادات مدرسة (ضيف الله).

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى؛ عن سعادته بالمشاركة في افتتاح معرض أيسف المحلي، على مستوى مدارس والإدارات التعليمية بالمحافظة، والذي بلغ عدد المشروعات المشاركة فيه (104) مشروعات، سيتم الإعلان عن أفضلها خلال أيام للمشاركة في معرض على مستوى جمهورية مصر العربية، ثم المعرض الدولي الذي يضم صغار العلماء على مستوى العالم بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة (78) دولة.



جدير بالذكر أن مسابقة ISEF - المعرض الدولي للعلوم والهندسة- تعد أكبر مسابقة للعلوم في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، حيث يلتقي طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ في المعرض الدولي السنوي للعلوم والهندسة، من دول متنوعة بعد ترشيحهم من قِبل المعرض المحلي المقام في دولهم، حيث يتم ترشيح (15) مشروعاً من خلال هذه المعارض؛ لتمثيل مصر بالمعرض الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، طبقاً لمعايير دولية.



تم تنظيم المعرض برعاية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ وإشراف سيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية، محمود التوني مدير مركز التطوير التكنولوجي، والأستاذ محمد جابر، محمد الهادي منسقا (أيسف)، والدكتورة أميمة كامل، سحر عبد الحميد، أعضاء اللجنة التنسيقية لأيسف، إلى جانب قيادات مدرسة ضيف الله؛ محمد عدلي المدير الأكاديمي، إيهاب الزاوي وكيل المدرسة، إيهاب نبيل مشرف عام المدرسة من مشروع قوى عاملة مصر في USAID، آية علي مسئول المشروعات.