محافظ أسوان يكلف نائبه بلقاء أهالي حي اللوتس لبحث مشكلة انقطاع مياه الشرب

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالتوجه إلى حي اللوتس "الإسكان المتميز" للقاء بالأهالي لتوضيح وشرح الموقف والوضع الحالي لمشكلة انقطاع مياه الشرب، والجهود المكثفة التى تم تنفيذها على مدار الـ 3 أيام الماضية للقضاء على هذه المشكلة .

نائب محافظ أسوان يلتقي ممثلي أهالي الإسكان المتميز

إصطحاب ممثلين عن أهالي الإسكان المتميز إلى موقع خزان المحمودية لمشاهدة الأعمال التي تم تنفيذها

وطالب المواطنين بأنه في حالة الاستفسار عن أي أعمال يتم التواصل مباشرة مع المسئولين بالمحافظة ، ثم قام نائب المحافظ باصطحاب ممثلين عن أهالي الإسكان المتميز إلى موقع خزان المحمودية لمشاهدة الأعمال التى تم تنفيذها بخط الربط المباشر من الخزان للحى بقطر 315 مللي، وبطول 1150 مترا ، واستمعوا لشرح تفصيلي من المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن ما تم تنفيذه من أعمال وذلك في حضور المهندس طارق رفاعي مساعد وزير الإسكان ، فيما أنه جارى حالياً بالتنسيق بين الهيئة وشركة مياه الشرب تنفيذ أعمال التعقيم بالكلور لخط الربط الجديد قبل البدء فى ضخ المياه ، ليتم انتظامها بشكل كامل مساء اليوم .

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