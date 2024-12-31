وزير الشباب يبحث مع رئيس جمعية سواعد الإمارات التعاون في مجال التطوع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2024 - 05:10 م

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فاطمة الشهياري، مؤسس ورئيس جمعية سواعد الإمارات للتطوع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال العمل التطوعي وتبادل الخبرات بين الشباب المصري والإماراتي، بما يعزز قيم التطوع والمشاركة المجتمعية في كلا البلدين.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تطوير الخبرات في مجال العمل التطوعي وإطلاق مشروع مشترك تحت عنوان “سفينة الرواد العربي التطوعية”، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة تطوعية مشتركة بين مصر والإمارات، تعزيزًا للتواصل بين الشباب العربي. يأتي هذا المشروع امتدادًا لمبادرة “سفينة النيل للشباب العربي”، التي تُنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية لدعم العمل العربي المشترك.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية هذا التعاون في تعزيز القيم الإنسانية والتنموية، مشيدًا بالدور الرائد لدولة الإمارات في مجال العمل التطوعي، ومؤكدًا حرص الوزارة على دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.

من جانبها، عبرت فاطمة الشهياري عن تطلعها لتحقيق تعاون مثمر بين الجمعية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، مؤكدةً أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير آليات العمل التطوعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشادت بدور مصر الريادي في دعم الشباب وتنظيم الفعاليات التي تسهم في توطيد العلاقات العربية.

يأتي هذا التعاون كجزء من رؤية مشتركة لتعزيز التضامن العربي ودعم الشباب كقوة دافعة للتنمية في المنطقة، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق لتنفيذ الأنشطة التطوعية المشتركة بما يعزز التواصل وبناء الخبرات بين الشباب المصري والإماراتي.