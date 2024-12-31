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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥.
وجاء نص البرقية كالآتي : «يطيب لي سيادة الرئيس ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأطيب التمنيات وأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة ».
وفقكم الله ورعاكم وأيدكم وسدد علي طريق الخير خطاكم وحقق علي أيديكم الكريمة ما تصبوا إليه مصرنا الغالية من رفعة ومجد وازدهار. 
كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والسادة الوزراء ، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات  داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز .
وتقدم محافظ الجيزة بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء .

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥