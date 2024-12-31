محافظ الأقصر يعلن إجراء استطلاع رأي للمواطنين عن أداء رؤساء القرى

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم عمل استطلاع رأي للمواطنين عن أداء رؤساء القرى بمختلف المدن لتقييم عملهم، وذلك في إطار الاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعراض كافة الملفات التى تخص أهالى المحافظة.

اجتماع رؤساء القرى

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء بديوان عام المحافظة، بحضور كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر، لبحث مستجدات منظومة التقنين، حيث استعرض رؤساء المدن خلال الاجتماع، موقف كل قرية على حدة من حيث عدد عقود التقنين التي يجب الانتهاء منها.

وأكد محافظ الأقصر خلال اللقاء، أن رؤساء القرى مسئولين عن كافة الخدمات بقراهم، مشددا على عدم التقصير واتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين والتواجد اليومي والفعلي فى الشارع مع حسن التعامل مع الأهالي، وبشكل واضح وصادق بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مع أهمية التعامل مع الملفات ومواجهة المشكلات أولا بأول مع الشفافية فى قضاء مصالح المواطنين، كما أكد محافظ الأقصر على أهمية الإزالة فى المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

محافظ الأقصر يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركزي القرنة وأرمنت

وكان المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، قد أصدر يوم الخميس الماضي، حركة تنقلات بين رؤساء القرى بمركزي القرنة وأرمنت، وذلك في إطار تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المتميزين والدفع بدماء جديدة لتحسين الأداء الإداري بمحافظة الأقصر.

وأوضح محافظ الأقصر، أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء القرى والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، لافتا إلى أن حركة التنقلات تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب والمرأة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، وأشار محافظ الأقصر إلي أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة .

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