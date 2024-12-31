جائزة خالد خليفة للرواية العربية تبدأ غدًا تلقي الأعمال المرشحة لدورتها الأولى

أعلنت جائزة خالد خليفة للرواية العربية بدء تلقي الأعمال المرشحة لنيل الجائزة خلال دورتها الأولى اعتبارا من غدٍ الأربعاء الموافق أول من يناير 2025 وحتى 15 مارس 2025 .

وتقدم جائزة الدورة الأولى لمن يحملون الجنسية السورية سواء كان سوريًا أو فلسطينيًا سوريًا أو أن تحمل والدته الجنسية السورية على أن تقدم خلال دوراتها المقبلة لجميع الجنسيات العربية .

والجائزة مفتوحة لجميع الفئات العمرية وتشترط أن يكون العمل المقدم (باللغة العربية) وهو أول عمل روائي لصاحبه/صاحبته.

تهدف الجائزة التي أطلقها أصدقاء خالد خليفة إلى تكريم ودعم الروائيين الذين يجسدون روح الابتكار وحرية التعبير والعمق الثقافي التي تمثل خلاصة القيم الأخلاقية والمعرفية التي دافع عنها الروائي الراحل طوال مسيرته.

يتم التقديم للجائزة عبر تعبئة الاستمارة المتوفرة في موقع الجائزة وإرسالها، مع العمل الروائي بصيغة (بي دي إف)، ومن المقرر إعلان عن الفائز/ة خلال شهر يونيو المقبل 2025 ويحصل الفائز على جائزة مالية تقدر بألف دولار مع فرصة نشر العمل بالاتفاق مع إحدى أهم دور النشر العربية .