مجلس جامعة مطروح يتابع مسار امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والثمانون برئاسة الدكتور مصطفى يوسف النجار، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024، بحضور الدكتور محمود عباس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الحرم الجامعة بمدينة مرسى مطروح.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، كما رحب بالدكتور عمرو المصري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، معبرًا عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية في له.

وأكد “ النجار” خلال الاجتماع على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء الامتحانات؛ لضمان أداء اختباراتهم في بيئة مثالية، موجها بضرورة زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا بقاعدتي “سكوبس” و”ويب أوف ساينس”، مما يعكس التطور العلمي والبحثي للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية ثقافتهم، مشيرًا إلى تنظيم الجامعة لوفد طلابي من مختلف الكليات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ مما يسهم في تشجيع الطلاب على القراءة والتعرف على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجامعة على دعم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى رفع الإنتاج العلمي لأحد أعضاء هيئة التدريس للعرض على اللجنة العلمية الدائمة للترقيته إلى درجة أستاذ مساعد.

ووافق المجلس على تعيين عضوين جديدين من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس.

واختتم الدكتور مصطفى النجار الاجتماع بتأكيده على استمرار التعاون والعمل المشترك بين أعضاء المجلس وكافة منسوبي الجامعة لتحقيق أهدافها والارتقاء بمكانتها العلمية والأكاديمية.