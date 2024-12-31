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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تعرف على فعاليات مكتبة القاهرة الكبرى في العام الجديد

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أعلنت  مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك  فعاليات شهر يناير ٢٠٢٥ برئاسة يحيى رياض  يوسف  مدير  المكتبة .   

 تبدأ الفعاليات  الخميس ٢ يناير  المقبل  حيث تقيم   المكتبة فى  الخامسة  مساء  مناقشة رواية جلاديوس للكاتب  طارق  الزيات.

 وتقيم يوم  الأربعاء  الموافق  ٨ يناير في الخامسة مساء مناقشة ديوان ارتعاشات قلب للكاتبة والشاعرة  نجلاء أحمد.

يشارك في اللقاء الدكتور أحمد الباسوسى والشاعر احمد سويلم والدكتور عوض الغبارى  
ويوم  الخميس الموافق ٩  يناير  تقيم المكتبة  ندوة ثقافية بعنوان  تكوين الهوية المصرية   ضيف اللقاء الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، فى الخامسة  مساء

وفى يوم السبت الموافق ١١  يناير  تقيم ندوة ثقافية  وعرض فيلم جيش الشمس  وضيف اللقاء اللواء محمد محمود عمر  فى الساعة ٥ مساء

وتستضيف المكتبة يوم الأحد   ١٢ يناير ندوة ثقافية حول  الصحة والتنمية المستدامة  فى الخامسة مساء 

و يوم الأربعاء الموافق  ١٥ يناير  تقيم ندوة لمناقشة المجموعة القصصية عناقيد الخوف  ضيوف اللقاء الكاتبة نبيلة هاشم  والكاتبة  ميرفت البربري والكاتب والشاعر عبد العليم إسماعيل فى الخامسة  مساء

وفى الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥  تعقد المكتبة ندوة ثقافية بعنوان  الأبحاث الأثرية  فى صحراء مصر الشرقية  ضيف اللقاء الدكتور عاطف معتمد أستاذ الجغرافيا _جامعة القاهرة فى الخامسة مساء

ويختتم فعاليات الشهر   يوم ٣٠ يناير    بمعرض   فن تشكيلى بعنوان ٥٠*٧٠   كله ابيض وأسود للفنانة إيمان  أبو الغيظ   فى الخامسة  مساء   

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