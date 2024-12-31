نائب محافظ الأقصر يشهد ختام دورة تدريبية بمقر نقابة المهندسين

شارك الدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فى ختام الدورة التدريبية المتخصصة فى التسويق الإلكتروني، والتي أقيمت بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، في إطار التوجيهات الرئاسية بمتابعة أعمال مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، وذلك بحضور المهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بمحافظة الأقصر، ومنتصر البنهاوي مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالأقصر.

جانب من الحفل

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد محفوظ نقيب المهندسين بمحافظة الأقصر، على هامش الحفل، أن التدريب عقد خلال الفترة من ٢٩ وحتى ٣٠ ديسمبر الجاري بمقر النقابة الفرعية للمهندسين بالأقصر، وحضر الدورة التدريبية نحو ٢٠ متدرب من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة.

نائب محافظ الأقصر يسلم شهادات التخرج للمتدربين

وسلم الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، شهادات التخرج للمتدربين الذين حصلوا على البرنامج التدريبى المتخصص، حيث شجع نائب محافظ الأقصر، شباب المهندسين متمنيا لهم بداية موفقة فى سوق العمل والحياة المهنية والعملية.

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