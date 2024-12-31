مجلس جامعة قناة السويس يتابع سير الامتحانات

انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب عمداء الكليات.

استهل الدكتور ناصر مندور الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.

كما وجه تهنئة خاصة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا إلى تعزيز روح المحبة والتآخي بين جميع أبناء الوطن.

كما تقدم بالعزاء لأسرتي كليتي العلوم والطب في وفاة كل من الدكتور محمد يونس عمار الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور محمد القليوبي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، داعيًا الله أن يتغمدهما برحمته الواسعة.

صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم (458)، ووافق على منح 34 درجة دكتوراه و77 درجة ماجستير، مع الإشادة بدور الجامعة في دعم الباحثين والارتقاء بالمستوى الأكاديمي.

وحول سير العملية الامتحانية - أكد الدكتور ناصر مندور أن 44734 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، بواقع 23254 طالبة و21480 طالبًا.

وأوضح أن الامتحانات تشمل كليات الجامعة المختلفة، حيث يؤدي 2352 طالبًا وطالبة الامتحانات بكلية الطب، و1820 بكلية الطب البيطري، و713 بكلية الصيدلة، و533 بكلية طب الأسنان، و1325 بكلية السياحة والفنادق، و2238 بكلية الحاسبات والمعلومات، و2593 بكلية الزراعة، و1524 بكلية العلوم، و1980 بكلية الهندسة، و3429 بكلية التمريض، و3165 بالمعهد الفني للتمريض، و1915 بكلية التربية الرياضية، و1989 بكلية الألسن، و303 بكلية العلاج الطبيعي، و561 بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، و6749 بكلية التجارة، و4206 بكلية التربية، و7339 بكلية الآداب.

هذا وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات، بما يشمل إضافة أسئلة مقالية بجانب الأسئلة الموضوعية، وعدم اصطحاب الأجهزة الذكية داخل لجان الامتحان.

وأكد أن التصحيح الإلكتروني يتم بالتزامن مع سير الامتحانات لضمان جودة النتائج وسرعة إعلانها.

أشاد الدكتور ناصر مندور بجهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت إنجازات بارزة خلال عام 2024، حيث استهدفت 32672 مواطنًا و17418 حالة بيطرية من خلال المبادرات الرئاسية "بداية" و"حياة كريمة".

كما نُظمت 182 حملة توعوية ضمن مبادرة "بداية"، استهدفت 13748 مواطنًا و4837 حالة بيطرية، و25 قافلة شاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، استفاد منها 18547 مواطنًا و12581 حالة بيطرية.

وفيما يخص ظهور الجامعة في التصنيفات الدولية - أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس جاءت في المركز الـ 22 عربياً والـ 8 مصرياً بتصنيف الجامعات العربية 2024، مع تصدرها المركز التاسع مصرياً بمؤشر البحث العلمي، والعاشر بمؤشر التعليم والتعلم.

وصرح الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بأن هذا الإنجاز يعكس تطور الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيدًا بجهود الباحثين و شراكات الجامعة الدولية التي عززت مكانتها، بالإضافة إلى تصنيف الجامعة ضمن 26 جامعة مصرية في نسخة QS للاستدامة لعام 2025.

وشدد " مندور" على أهمية الاستمرار في دعم الباحثين للنشر العلمي بالمجلات العالمية المرموقة لتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.

اختتم الدكتور ناصر مندور الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على جهودهم لضمان انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا على استمرار الجامعة في أداء دورها التعليمي والمجتمعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.