بالصور.. جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بمركز منشأة القناطر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة موسعة بمركز منشأة القناطر حيث تفقد قرى الجلاتمة وبهرمس وذات الكوم وأبو غالب للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والاشغالات مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة.

والتقى النائب بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق قرى المركز، كما تابع ميدانيا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والتوسعة بطريق بهرمس ذات الكوم بداية من قرية الجلاتمة حتى الكوبري العلوي بنكلا تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق وذلك لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد الوحدة الصحية بقرية أبو غالب لمتابعة انتظام سير العمل داخل الوحدة الصحية مشددا على توفير أفضل رعاية للمرضى.

رافق نائب المحافظ فى جولته محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، أمل رشدي مدير مديرية الصحة، ومسؤلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمصرية للاتصالات والشركات المنفذة للأعمال.