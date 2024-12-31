محافظ بني سويف يتابع جهود حل مشكلات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الخميس الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة بخصوص مطلب أحد المواطنين من قرية بني سليمان الشرقية المتضرر من عدم تفريغ خزانات الصرف الصحي الخاصة بالقرية، حيث أفاد جهاز المدينة أنه تم تحديد المطبق أمام عمارات الحي الخامس ، وتم إزالة أسباب الشكوى،

وفيما يخص شكوى أحد سكان مساكن قرية تزمنت الشرقية بشأن عدم إنارة أعمدة الكهرباء بالطريق السريع، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، أنه تم انارة الأعمدة مع الالتزام بنسب الترشيد المقررة، وأفادت شركة المياه بتقريرها مرفق بفيديو مصور لضغط المياه بالمنطقة يفيد أن ضغط المياه شديد، ولا يوجد أي مشكلة في المياه بتلك العمارات.

بينما أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، استجابةً لشكوى أحد المواطنين من عدم وجود مدخنة بأحد المطاعم بالمدينة، حيث تم غلق المطعم لحين استيفاء الاشتراطات والحصول على ترخيص.