تعرف على كشف حساب الأجهزة التنفيذية في مشتول السوق خلال 2024

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتنفيذ 90 حملة لرفع كافة الإشغالات وتم إستخراج 6 رخصة اشغال كما تم تحرير " 83 محضر إشغالات " برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة وتم ترخيص " 293 رخصة " وتم تحرير " 40 محضر " وتم إزالة 50 إعلان غير مرخص خلال العام وتم عمل ( 20 حملة إزالة إعلانات )

كما قامت رئاسة المركز بالرد على الشكاوى الواردة للمركز بإجمالي 505 شكوى وتم الرد على 500 بنسبة إنجاز 98.5 % وجاري إنهاء باقى الشكاوي لتصل إلى نسبة 100 % .

كما تم الإنتهاء من جميع الطلبات الخاصة بقانون التصالح على القانون رقم 7 لسنة 2019 تم تقديم طلبات على قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بإجمالي 7293 طلب تصالح وتم تقديم على 3251 طلب شهادة بيانات و1237 نموذج رقم ( 7 مؤقت ) وتم استخراج 661 نموذج 8 وتم استخراج 265نموذج 8 معدل.

وللحفاظ علي الشكل الحضاري، يتم العمل على نظام ورديتين " وردية صباحية وأخرى مسائية " وتم رفع حوالى 63 طن قمامة ومخلفات صلبة يومياً بإجمالى 22995 ألف طن على مدار العام، كما تم تجميل مدخل وبوابة مدخل مدينة مشتول السوق وكذلك تم دهان البلدورات وتم عمل أنترلوك بشوارع مدينة مشتول السوق .

وفي قطاع الأبنية التعليمية وفي العام الدراسي2024/ 2025 تم بدء العمل بمدرسة هبه محمد رفيق الرسميه للغات بقرية كفرابراش بقيمه 20 مليون جنيها على مساحة 2100م .

بالإضافة إلى إحلال وتجديد مدرسة دهمشا الإبتدائية بقيمة 15 مليون جنيها كما تم بناء المعهد الدينى الأزهرى بالوحدة المحلية بنبتيت

وتم إنشاء محطة معالجة كفرأبراش بمساحة 7 أفدنة بتكلفه 2 مليون جنيه الطاقة الإنتاجية 20الف متر مكعب .

وانشاء محطة رفع قريه كفرابراش 1، 2

والعمل على إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية نبتيت، كما تم تركيب 6 محولات جديدة بقدرات مختلفة،

وإحلال وتجديد 4 محولات قدرات مختلفة. و دهان 30 محول كهرباء ،

وإفتتاح مسجد النور بقرية ابراش بالجهود الذاتية على مساحة 1050 م،

وإفتتاح مركزطبى جميع التخصصات وانشاء نقطة شرطة دهمشا ووحده اطفاء دهمشا

كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع مديرية التموين بعمل مبادرات مع التجار لعمل معارض بيع سلع تموينية وغذائية بأسعارمخفضة لصالح المواطن خلال شهر رمضان حيث تم تجهيز 1 منافذ معارض أهلاً رمضان والإشتراك فى عمل حملات مشتركة مع إدارة التموين بمشتول السوق والجهات المعنية للمرور على محلات بيع السلع الغذائية بالمدينة ومتابعة مدى توافرها وبيعها بالأسعار المقررة ومدى توافر المواد البترولية وإسطوانات البوتاجاز والمرور على المخابز لمتابعة جوده رغيف الخبز وتم المرور على محلات الجزارة والثلاجات ومحلات الأسماك و تحرير محاضر للمخالفين ويوجد متابعة يومية للمخابز ومحطات تموين الوقود ومستودعات بيع اسطوانات الغاز.