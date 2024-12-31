"علمني كثيرًا ولكني نسيت مقولات مولانا بقية الخير".. إصدار جديد بمعرض الكتاب

تشارك دار غراب للنشر والتوزيع بكتاب جديد بعنوان "علمني كثيرًا ولكني نسيت مقولات مولانا بقية الخير" للكاتب والمفكر محمد جاد هزاع في فعاليات الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الكتاب يتناول قضايا الإصلاح المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية والمثل العليا التي دعت إليها الأديان والحضارات عبر التاريخ.

يضم الكتاب مجموعة من المقالات التي تركز على تفعيل الجانب الروحي في الإنسان، مع مراجعة نقدية للأفكار التقليدية التي توارثها المجتمع دون اختبارها في ضوء متطلبات العصر الحديث.

كما يؤكد الكاتب على أهمية الحفاظ على الهوية العصرية بكل روافدها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الهويات الوطنية والقومية في عالم يتجه نحو العولمة والاستهلاك.

محمد جاد هزاع، الكاتب والمفكر المعروف، يتميز بأسلوبه البسيط والعميق في آن واحد، مما يجعل أعماله في متناول القراء من مختلف الفئات.

وقد اشتهر بكتاباته التي تلامس قضايا المجتمع والأخلاق والهوية، مما جعله أحد الأصوات المؤثرة في الساحة الثقافية العربية.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد أحد أكبر الأحداث الثقافية في العالم العربي، سيُقام هذا العام تحت شعار "نقرأ.. نبدع.. ننتمي"، ويشهد إطلاق العشرات من الإصدارات الجديدة في مختلف المجالات.