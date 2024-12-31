نائب محافظ بني سويف يتابع جهود لجنة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة التنمية المستدامة ومناقشة مستجدات إعداد التقرير الطوعي، الذي يهدف إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

متابعة جهود لجنة التنمية لإعداد التقرير الطوعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ببني سويف

شهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من تكليفات سابقة، مع التركيز على إعداد التقرير الطوعي الذي يُبرز نسب تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والتي تشمل محاور عدة مثل القضاء على الفقر والجوع، تحسين التعليم والصحة، المساواة بين الجنسين، مواجهة تغير المناخ، وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تناول النقاش وضع آليات لتحديد الفجوات التنموية والخدمية استنادًا إلى معايير محلية ودولية، ووضع رؤية مستقبلية متكاملة قائمة على بيانات دقيقة ومؤشرات واضحة.

وأكد نائب المحافظ على أهمية التعاون والتكامل بين فرق العمل لإنجاز المهام بكفاءة وسرعة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية والتنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة، موجها مدير الوحدة الاقتصادية ومقرر اللجنة، د. علاء سعيد، بمتابعة تنفيذ التكليفات وعقد اجتماعات دورية لضمان تحقيق المستهدفات.

وأشار نائب المحافظ إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المحافظة لتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الحوكمة من خلال تنظيم الجهود واستثمار الموارد بكفاءة وفعالية.