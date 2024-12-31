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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" بمركز محمود مختار.. صور

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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  افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية،  المعرض الأول "للتكامل بين الثقافة والتعليم العالي" (نتاج ورشة طلبة المعهد العالي للهندسة بمدينة ١٥ مايو)، بتعاون مشترك بين متحف الزعيم مصطفى كامل ومركز محمود مختار الثقافي،، وذلك مساء أمس الإثنين 30 ديسمبر 2024 بمركز محمود مختار الثقافي. 

جاء ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث  أقيمت بمتحف الزعيم مصطفى كامل،  تحت إشراف أ.نادية أحمد كامل مدير متحف مصطفى كامل ، بحضور المعماري المعلم الدكتور عصام صفي الدين  والفنان طارق الكومي نقيب التشكيليين، ونخبة من الفنانين التشكيليين.

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المعرض الاول قطاع الفنون التشكيلية للتكامل بين الثقافة والفنون متحف مصطفى كامل مركز محمود مختار الثقافي فن تشكيلي