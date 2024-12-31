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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب المؤتمر يؤكد دعمه للقيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها لصالح الوطن

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
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عقد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، اجتماعا بحضور اللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذى، ونواب رئيس الحزب، وقياداته بأمناء المحافظات.

وانتهى الاجتماع إلى:

أولا: تأييد كل الخطوات والإجراءات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق  التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.

ثانيا: دعم الأمن والاستقرار في الظروف التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة من خلال التوجيهات الصادرة لقيادات الحزب على مستوى الجمهورية لمواجهة حملة الشائعات المغرضه لتشويه ما تقوم، به مصر من إنجازات على المستوى المحلي والدولي.

ثالثا: أكد المشاركين في الاجتماع على تلاحم وتماسك جميع الأمانات حول حزب المؤتمر.

رابعًا: قيادات الحزب تجدد ثقتها المطلقة وتفويض قواتها المسلحة فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن المصري.

خامسا: أن يكون الاجتماع لأمناء المحافظات السبت الأول من كل شهر.

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