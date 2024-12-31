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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تحسين جودة أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس الحكومية" ورشة عمل ببني سويف

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل بتعليم بني سويف
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شهدت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ورشة عمل حول آليات متابعة أنشطة التوكاتسو في المدارس الحكومية، وذلك بحضور الدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة والدكتور مصطفى أبو اليزيد المدرب والمتابع لأنشطة توكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة .

 ورشة عمل تحسين جودة أنشطة التوكاتسو اليابانية في المدارس الحكومية بتعليم بني سويف 
 

وفي مستهل كلمتها رحبت وكيل الوزارة بالحضور مؤكدة على أهمية ورشة العمل وضرورة الاستفادة من موضوع ورشة العمل في المتابعة الميدانية للمدارس. 
وأوضحت وكيل الوزارة إن الهدف من ورشة العمل رفع جودة التعليم وتطبيق أفضل الممارسات التربوية المستوحاة من النموذج الياباني بما يحقق تنمية شاملة للطلاب، وتأهيلهم باعتبارهم قادة المستقبل .


وأشارت الدكتور رباب حامد مدير إدارة المتابعة بأن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع وحدة أنشطة التوكاتسو لعقد هذا اللقاء مع أعضاء المتابعة للتعريف بواجبات المتابع خلال زيارته المدارس في تنفيذ أنشطة التوكاتسو اليابانية بالمدارس الحكومية. 
ومن جانبه قدم الدكتور مصطفى أبو اليزيد المدرب والمتابع لأنشطة توكاتسو بوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة شرحا شاملا ومفصلا المحاور ورشة العمل والتي تضمنت واجبات المتابع وأهمية مجلس الفصل كوسيلة لتعزيز الحوار الجماعي واتخاذ القرارات .


كما تناول أهمية المناقشات التوجيهية ودورها في توجيه سلوك الطلاب وكذلك تحدث عن آليات متابعة الأنشطة لضمان تنفيذها بجودة وكفاءة عالية

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