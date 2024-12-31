تحريات مكثفة لضبط المتهمين بقتل سباك في سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من جهودها للقبض على المتهمين بقتل سباك يبلغ من العمر 24 عامًا في منطقة كوم موسى بنطاق قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة في سوهاج.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وتبين أن الحادث وقع بمنطقة موقف سيارات، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

خلافات مالية

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث نشب نتيجة خلافات مالية بين الضحية واثنين من أبناء عمومته، ولاذوا بالفرار بعد ارتكاب الجريمة، وأن الضحية توفى متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد ن سلاح أبيض “ مطواة”.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من غرفة عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود قتيل بنجع كوم موسى نطاق مركز المراغة شمال سوهاج.

وتبين مقتل الشاب "أحمد حمدي محمدين " يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بإصابته بطعنات متفرقة بالجسد، تم نقل الجثة للمستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبها.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات