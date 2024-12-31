محافظ بني سويف يتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي مركز ناصر، والذي يتم تنفيذه ضمن خطة الوزارة، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية والخدمات التوعوية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة .

رافق المحافظ خلال الزيارة: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية ، د. علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

“غنيم" يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مركز تنمية وصحة الأسرة ببني عدي ببني سويف

وتفقد المحافظ المشروع ، الذي يتكون من مبني رئيسي على مساحة 500 متر مربع تقريبا ، يضم دورا أرضيا ودورين علوي ، تشتمل على غرف تطعيمات، تأهيل زواج ،خدمات معاقين وخدمات مراهقين وصيدلة وحمامات واستراحة ممرضين وقاعة محاضرات، ومشغل وفرز وتعقيم ومغسلة ومخازن منتجات ومعدات، بجانب مبنى آخر للحضانة والسكنى على مساحة 130 مترا تقريباً ، عبارة عن دور أرضي يشمل حضانة تتكون من فصول وغرفة إدارية ، وحمامات وأوفيس وغيرها بجانب منطقة ألعاب .

واستمع المحافظ لشرح موجز حول مراحل تنفيذ المشروع ونسبة الإنجاز التي وصلت لنحو 95%،مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الهندسية لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، لاسيما وأنه سيمثل إضافة متميزة تتكامل مع مشروعات حياة كريمة في القطاع الصحي ، بما يسهم في تعزيز خدمات الرعاية الأولية وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في المناطق الريفية ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة.

كما تضمنت الزيارة مشروع مركز طب الأسرة الجاري تنفيذه ضمن مشروعات "حياة كريمة" تحت إشراف جهاز التعمير، حيث تجول المحافظ داخل المشروع المكون من دور أرضي و2 علوي ، ومن المقرر أن يشتمل على عيادات طب أسرة، أسنان، ومتابعة حمل، وقياس مؤشرات حيوية وتطعيمات، وعيادة أطفال وغرف أشعة، تحكم، وتعقيم، وغيرها، حيث وجه المحافظ بتلافي بعض الملاحظات البسيطة ومراجعة توصيلات كابلات المرافق واشتراطات الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من شركة دار الهندسة وجهاز التعمير ووحدة حياة كريمة بالمحافظة.