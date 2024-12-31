تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 178 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 وحتى 30 ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الأسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، 9 قوافل بيطرية مجانية بالاشتراك مع كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، حيث تم تقديم خدمات العلاج لـ (6991) رأس ماشية، كما تم عقد 18 ندوة إرشادية للأمراض المشتركة، كما تم شن حملات على أسواق اللحوم، حيث تم 5320 كجم مصنعات و مقطعات لحوم وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 155 ألف و 390 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، د مصنعا لاستخلاص الزيوت من النباتات العطرية بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية لمحصول القمح، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية في الإدارة الزراعية بطوخ بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الإدارات الزراعية، والجمعيات، لمتابعة سير العمل، وتفقد الزراعات، وأعمال الحصر، كما تم إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، ومواصلة أعمال تطهير المساقي.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، المرور على الزراعات، كما تم إزالة 27 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، ومواصلة أعمال تطهير المساقي، كما أطلقت مديرية الطب البيطرى 24 قافلة بيطرية بجميع مراكز المحافظة، لخدمة المربين بالمجان، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، ندوة بعنوان "الاستخدام الآمن والأمثل للمبيدات الزراعية"، كما واصلت مديرية الطب البيطرى، المرور على العيادات البيطرية، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول السعار بمدرسة السنبلاوين الرسمية للغات، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، محطة الطاقة الشمسية بقرية ميت ربيعة، كما تم عقد اجتماع بمقر الجمعية الزراعية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري، 46 قافلة بيطرية شاملة بعدد من الوحدات البيطرية والمراكز والقرى التابعة لها وتم تقديم الخدمات البيطرية لإجمالي عدد 36191 حيوان، وتم عقد لقاءات ارشادية، كما تم الانتهاء من تحصين 772 ألف و 626 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، المرور على الجمعيات الزراعية، ومتابعة سير العمل بها، كما تم إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، ومتابعة اعمال المحالج بمراكز المحافظة، كما تم تنظم ندوات إرشادية على رأس الغيط لتوعية المزارعين، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، يوم حقل لمحصول القمح، كما تم إطلاق قافلة إعلام ريفى وعقد ندوة إرشادية للمزارعين، كما تم تنفيذ دورة تدريبية حول الاستخدام الأمثل للمبيدات، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على الزراعات المختلفة بنطاق المحافظة، ولقاء عدد من المزارعين، لتقديم الدعم الفني لهم، والتوصيات الفنية.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، أعمال التفتيش والرقابة على سوق المبيدات، لإحكام السيطرة وضبط حاله سوق الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، كما تم عقد يوم حقل حول محصول القمح، كما تم تنفيذ ندوة حول الصحة الحيوانية وزيارة مزارع الإنتاج الحيواني، فضلا عن المرور على الزراعات ولقاء المزارعين، كما كرمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، عدد من الأطباء علي جهودهم المبذولة، في أعمال القوافل البيطريه طوال العام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة السويس، ندوه حقليه ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بانتاجية محصول القمح، لتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، متابعة زراعات الشعير بالحقل الارشادية، كما تم عقد اجتماع مع مدير عام المكافحة لمناقشة اعمال المكافحة بالمحافظة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لمناقشة خطة العمل الاسبوعية والاستماع إلى آراء ومقترحات تطوير العمل، كما تم متابعة الزراعات بمدينة دهب، وتفقد المزارع، كما تم إطلاق قافلة زراعية ارشادية لدعم المزارعين.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، المرور ومتابعة الجمعيات، وعمليات صرف وتوزيع الأسمدة، كما تم تنفيذ عدد من الندوات إلارشادية بمراكز المحافظة، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، متابعة المحاصيل الشتوية: القمح، والفول البلدى، والبصل، والثوم والطماطم، والبنجر، الكراوية، كما تم ازالة 14 حالة تعدى على الاراضى الزراعية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة قنا، عدد من الندوات الارشادية، فضلا عن المرور على زراعات بنجر السكر، كما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاقصر، المجمع الزراعي بادارة اسنا الزراعية وتم الاجتماع مع مدير الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمزارعين، كما تم عقد ندوة إرشادية حول تطهير المساقي الخصوصية، كما تم تنفيذ يوم حقلي لمحصول القمح ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، كما تم ازالة 3 حالات تعدى على الاراضى الزراعية، كما اعلنت مديرية الطب البيطرى، عن تحصين ٢١١ الف من الطيور، 42747 من الأبقار والجاموس والأغنام ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ، و 18861 أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، كما تم علاج 4982 حيوان بالمجان خلال القوافل الطبية البيطرية.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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