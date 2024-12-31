التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة المصري وسيراميكا في الدوري

انتهى منذ قليل الشوط الأول للقاء الذي يجمع بين فريقي المصري وسيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد، حاول خلالها الفريقين في السيطرة ، استحوذ المصري على الكرة بشكل أكبر، وقام بعدة محاولات لتسديد الكرة في شباك سيراميكا، وفي الدقيقة 19 تم احتساب ركلة جزاء لسيراميكا بعد إعاقة من محمد هاشم لمحاولة مرور محمود زلاكة داخل منطقة الجزاء، وبعد مراجعة تقنية الفيديو الغى الحكم ركلة الجزاء، وفي الدقيقة 34 تم إيقاف المباراة لعلاج أتدجيكو سامادو لاعب المصري.

ودخل الفريق المصري بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو السعداوي – محمد هاشم - خالد صبحي - كريم العراقي.

خط الوسط: محمود حمادة - سامادو أتيدجيكو - أحمد القرموطي

خط الهجوم: عبدالرحيم دغموم – صلاح محسن- فخر الدين بن يوسف.

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قنوات أون تايم سبورت .

يحتل المصري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من خلال 6 مواجهات خاضها فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في المباراة.

بينما يدخل فريق سيراميكا المباراة برصيد 11 نقطة، ليحتل المركز الرابع، بعد خوضه 6 مباريات، وفاز في 3 منها وتعادل في مواجهتين وخسر في مباراة.