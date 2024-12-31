مجلس جامعة المنوفية يوافق على إنشاء شركة الخدمات الطبية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون هذا العام مليئًا بالخير والتقدم والازدهار وأن يحمل معه المزيد من النجاحات والإنجازات على كافة المستويات.

كما وجه تهنئة خاصة لأسرة جامعة المنوفية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بهذه المناسبة، راجيًا من الله أن يكون هذا العام حافلًا بالعطاء والنجاح، واستمرار المسيرة نحو التميز والريادة.

هذا ووافق المجلس فى جلسته اليوم على إنشاء شركة جامعة المنوفية للخدمات الطبية كأول شركة ناشئة بالجامعة وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات التنفيذية لتأسيس الشركة والتى ستقدم خدمات طبية وصيدلية وخدمات المعامل والأشعة والتى تعد باكورة شركات الجامعة التى ستقوم بتأسيسها.

أكد رئيس الجامعة أن تأسيس شركة ناشئة في الجامعة يساهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويوفر منصة لتحويل الأفكار والبحوث إلى مشاريع واقعية تلبي احتياجات السوق والمجتمع، كما أن تأسيس شركة ناشئة داخل الجامعة يعزز من دور الجامعة كمحرك للتغيير الإيجابي، ويعمل على تمكين الطلاب والمجتمع من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة وذلك فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجهات رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار داخل الجامعات المصرية، إدراكًا منه لأهمية هذا المجال في دعم الاقتصاد الوطني وبناء قدرات الشباب، كما يعكس هذا التوجه رؤية القيادة السياسية نحو تحويل الجامعات إلى مراكز للابتكار والتنمية المستدامة.