حصاد قطاع المسـرح في عام 2024

نظم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، عددا من الأنشطة والفعاليات الهامة فى عام 2024، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وجاء حصاد العام كالتالى:

أولا: رئاسة القطاع

احتفاء بالأحداث الوطنية لتعزيز القيم الإيجابية

احتفل قطاع المسرح خلال عام 2024 بعدد من المناسبات والأحداث الوطنية الهامة، من أجل تعزيز القيم الإيجابية لدى المواطنين وتعميق مفاهيم الانتماء لديهم، حيث أقام القطاع عدداً من الحفلات الغنائية والموسيقية التي شهدت استحضاراً لذكريات النصر المجيد وبطولات القوات المسلحة، من خلال أشهر الأعمال الغنائية الوطنية لكبار نجوم الطرب بصوت مواهب غنائية واعدة.

الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

فضمن برنامج احتفالات الوزارة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أقام القطاع حفلا فنيا يوم ٣٠ يونيو على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقد أحيت الحفل الفنانة "آية عبد الله" وهى إحدى الفائزات فى الدورات السابقة من مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب التى ينظمها القطاع، حيث شدت بمصاحبة فرقتها الموسيقية بباقة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر .

الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة

كما أقام القطاع حفلا فنيا احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وجه القطاع دعوة عامة لجمهور مسرح ساحة الهناجر، لحضور الحفل الذى أحيته فرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو ماجد سرور، وتغنى أعضاء الفرقة بباقة من أشهر الأغانى الوطنية التى أرخت لهذه الثورة العظيمة، بإشراف فنى للفرقة من الدكتور سامح عبد العزيز .

إطلاق النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"

أطلق القطاع فعاليات النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، لمدة 15 ليلة عرض متتالية من 8 حتى 22 رمضان، وقد شهد البرنامج هذا العام طوال فترة إقامته، إقبالا جماهيريا كبيرا، وحمل المسرح يوميا لافتة كامل العدد، هذا إلى جانب أن البرنامج حظى باهتمام كل وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وقد افتتحت النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بمجموعة من الفقرات الفنية الدينية قدمتها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني" .

تكريم كوكبة من نجوم الفن وعدد من أبطال القوات المسلحة

واحتفالا بنصر العاشر من رمضان، تم تكريم كوكبة من نجوم الفن الذين قدموا أعمالا خالدة عن نصر أكتوبر، كما كرم عدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب 73، وذلك خلال حفل أقيم يوم ١٠ رمضان فى الليلة الثالثة لبرنامج هل هلالك، بحضور الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نيابة عن وزيرة الثقافة فى ذلك الوقت، حيث كرم اسم الفنانة "فايزة كمال" عن دورها فى مسلسل "رأفت الهجان"، وتسلم التكريم أبناؤها يوسف مراد منير وليلى مراد منير، وعن مسلسلى "الاختيار" و "الطريق إلى كابول" كرم النجم "فتحي عبدالوهاب"، وعن صوتها المصري الأصيل المتفرد كرمت النجمة "عفاف راضي"، وعن دورها فى فيلم "إعدام ميت" كرمت النجمة "ليلى علوي"، وعن دوره فى فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" كرم النجم "حسين فهمي".

ومن أبطال النصر كرم اللواء أ.ح/ محمد أنور الزلاقي، اللواء أ.ح/ محمد رشاد، اللواء أ.ح/ نبيل محمد أبو النجا، اللواء أ.ح/ أبو بكر على حسن المسلمى، اللواء أ.ح/ محمود حافظ محمد الشاذلي، اللواء أ.ح/ إبراهيم مسعد إبراهيم، اللواء أ.ح/ سامح أبو هشيمة، العميد/ خالد عبدالحميد عبدالرحيم بجاتو وتسلم عنه نجله الأستاذ تامر بجاتو، العقيد/ فؤاد السيد محمد، الرائد/ رفعت عياد وتسلمت التكريم عنه كريمته د. هالة رفعت بأكاديمية ناصر العسكرية.

مشاركة عدد من الجهات التابعة للقطاع فى البرنامج

وشارك فى فعاليات هل هلالك أيضا البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بثلاث فرق فنية من أعرق الفرق التابعة للبيت وهم " فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى" ، حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية التى قدمتها طوال تاريخها الفنى خلال ثلاث حفلات، وقدم السيرك القومى باقة متنوعة من أروع فقراته الفنية خلال أربعة حفلات، أما الفرقة القومية للفنون الشعبية فقدمت تبلوهاتها الاستعراضية المميزة خلال ثلاث حفلات .

وأحيت الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ليلتين فى برنامج هل هلالك، شاركتها فرقة الحضرة المصرية في إحياء الحفل الثانى، ودعما من القطاع للفنانين والفرق الفنية فى مصر، شاركت كوكبة من الأصوات الواعدة فى فعاليات البرنامج، وهم:"الفنانة آية عبدالله، الفنان على الألفى، الفنان مؤمن خليل، الفنانة فاطمة عادل"، ومن الفرق الفنية شاركت فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة، وفرقة أعز الناس .

كما شارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ١٥ ليلة عرض، وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، تضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، طوال فترة إقامة البرنامج .

إطلاق النسخة السابعة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب

شهد عام 2024 إطلاق القطاع للنسخة السابعة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد ما حققته الدورات الست من نجاح كبير فى اكتشاف ودعم مواهب شابة، ووضع أقدامهم على أول سلم طريق الفن، وفد فتح باب الاشتراك فى هذا العام من ١ مايو بدلا من ١ يونيو كما هو متبع فى الدورات السابقة، حرصا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين، وحتى يتسنى لهم الإعداد الجيد للدخول في المسابقة .

وقد أفرزت المسابقة عبر دوراتها الماضية العديد من الأصوات الشابة المتميزة، والتى أصبحت لها مكانتها على الساحة الغنائية، وأحيوا عدد من الحفلات فى الفعاليات التى يقيمها القطاع، بالإضافة إلى مشاركتهم فى العديد من الحفلات الأخرى، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

الإصدار المائة للبرنامج الشهرى للقطاع يونيو ٢٠٢٤

صادف الإصدار المئوى لبرنامج فعاليات وأنشطة القطاع والجهات التابعة له شهر يونيو ٢٠٢٤ ، ويحرص القطاع دائما على إصدار البرنامج شهريا، لتعريف الجمهور والإعلام بمختلف وسائله بأنشطة القطاع والجهات التابعة له، والتى تتنوع مابين عروض مسرحية للكبار والأطفال، وندوات وملتقيات ثقافية تناقش فيها أهم قضايا المجتمع، ومعارض وورش فنية .

انطلاق فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"

في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا"، أطللق القطاع فعاليات برنامج "صيف قطاع الإنتاج"، لمدة 13 ليلة عرض متتالية فى الفترة من 19 حتى 31 أغسطس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وقد أصبح الربنامج نافذة فنية من نوافذ وزارة الثقافة التى تنتظرها الأسرة المصرية بشغف كل عام، وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا خلال فترة عرضه، وحمل عدد من لياليه لافتة كامل العدد.

مشاركات مميزة وأصوات ناجحة

شارك في فعاليات البرنامج الفنان عامر التونى بمصاحبة فرقته المولوية، والفنان على الهلباوى، والفنانة آية عبدالله، والفنان ماهر محمود، والفنانة فاطمة محمد على، والفنان على الألفى، والفنانة فاطمة عادل.

كما شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بحفلتين لفرقة رضا للفنون الشعبية وحفلتين لفرقة القومية للفنون الشعبية، كما شارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية فى البرنامج من خلال فرقته الموسيقية، واختتم البرنامج بمشاركة من أكاديمية الفنون بتقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية .

ثانيا: البيت الفنى للمسرح

خلال قيام المخرج خالد جلال بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، ثم تولى الفنان هشام عطوة رئاسة البيت فى 29 أكتوبر 2024، جاء حصاد العام كالتالى: إنتاج (13) عرض مسرحي جديدة وأمسية وسهرة رمضانية.

فى 8 فبراير افتتح العرض المسرحي "رصاصة في القلب" من إنتاج فرقة المسرح القومي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب، البطولة للفنانين "مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي"، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، موسيقى وألحان مروان عزب، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رؤوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني .

وفى 17 مارس افتتحت الأمسية الدينية "نور النبوة" فى شهر رمضان من إنتاج فرقة المسرح القومى، البطولة للفنانين "ناصر سيف، منال سلامة، أحمد أبو عميرة"، بالاشتراك مع فرقة بصمة بقيادة المنشد الديني الفنان أحمد حسن، ديكور مي كمال، تأليف الشاعر محمود حسن، إخراج محمد الخولي.

وفى 4 أبريل افتتحت سهرة رمضانية "فرحة رمضان" إنتاج فرقة مسرح الساحة، وتم عرضها على مسرح القاهرة للعرائس، تأليف عصام الشويخ، إخراج شريف عزت، ديكور عمرو حسن ومحمد رضا، موسيقى وألحان محمد شحاته، ملابس د. نهى دراج، مخرج منفذ ريم طارق، بطولة كوكبة من فنانى الفرقة .

وفى 11 أبريل افتتح العرض المسرحى "السمسمية" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، ويعد العرض الثاني فى إطار مبادرة "ولد هنا " التي تتناول السير الذاتية لأهم المؤثرين في كافة المجالات من خلال المدن التي ولدوا بها، بطولة مجموعة من شباب المسرحيين، رؤية موسيقية هيثم درويش، ديكور وملابس سماح نبيل، كتابة وإخراج سعيد سليمان .

كما افتتح أيضا العرض المسرحي "حازم حاسم جدا "من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، وعرض علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، إخراج محمد مرسي، للكاتب وليد يوسف، بطولة الفنانين "عمرو عبّد العزيز، حسن عبد الفتاح، علاء عوض، إسلام عبد الشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم ، ممدوح حنفي، محمد هلالي"، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية، موسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د. محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون .

وفى 17 يونيو العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومي، وهى قصة مستوحاه من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد"، من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صغوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، والعرض مستمر حتى الآن.

فى ١٧ يونيو افتتح العرض المسرحي " الحلم حلاوة " من إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وقدم العرض علي مسرح متربول ومسرح السلام وبقصر الأمير طاز، البطولة للفنانين " مارتينا عادل، أحمد صبري غباشي، حور أحمد، مجدي عبد الحليم، محمد خليل، سامر المنياوي، دعاء حسام الدين، أحمد يحيي، أحمد أبو الحسن، محمد شلقامي، هاني سمير، أسامة محمد، أسيل محمد، بسملة، محمد دويدار"، موسيقي الدكتور هاني عبد الناصر، أشعار طارق على، استعراضات مصطفي حجاج، ديكور وعرائس فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، تأليف ياسر أبو العينين، فكرة وإخراج مي مهاب .

فى 17 يونيو افتتح العرض المسرحي "ذات والرداء الأحمر" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وقدم علي مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ألحان الموسيقار هاني شنودة، تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، ديكور شادي قطامش، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى حجاج، بطولة صوتية لصاحبة السعادة إسعاد يونس، والنجوم "هالة فاخر، سامي مغاوري، عمرو رمزي، تامر فرج، عصام الشويخ، أشرف طلبة، ريم طارق، داليا طارق".

فى 17 يونيو افتتح عرض الأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية" وهو نتاج ورشة مسرح الطفل بفرقة مسرح الاسكندرية، بطولة مجموعة كبيرة من أطفال الإسكندرية الموهوبين، أشعار حمدي زيدان،ألحان وموسيقى محمد عوض، ديكور وملابس وليد جابر، إضاءة أحمد علاء علي،تأليف أيمن فتيحة، إخراج مونيكا جوزيف، وقدم علي مسرح ليسيه بالإسكندرية، .

فى 18 يونيو افتتح العرض المسرحي "العيال فهمت" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي وقدم علي مسرح ميامي بوسط البلد، مأخوذ عن الفيلم الموسيقى الغنائى "صوت الموسيقى"، وهو عرض اجتماعى كوميدي غنائي، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إيهاب شهاب، رانيا النجار، أميرة فايز"، بالإضافة إلى ٨ من الشباب الواعد من معهد الفنون المسرحية والجامعات، ديكور د. حمدى عطية، أزياء وملابس شيماء محمود، إضاءة محمود الحسينى، إستعراضات دارين وائل، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان أحمد الناصر، كتابة مسرحية طارق على وأحمد الملاوانى، إخراج شادى سرور .

فى 18 ينويو افتتح العرض المسرحي "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب وقدم علي المسرح العائم بالمنيل، بطولة كلا من "حسام الجندي، وريهام سالم، وميرنا هشام، وبرين شوقي ، ومحمد زكي، والطفل محمد عز العرب"، تأليف متولي حامد، ديكور الدكتور محمد سعد، أزياء هبة عبدالحميد، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مناضل عنتر، إخراج أيمن مصطفى.

فى 27 يونيو افتتح عرضي "لعبة النهاية" وعرض "أوبرا العتبة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وقدمت مسرحية "لعبة النهاية"على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، تأليف صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل "د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزء الريس."

أما عرض"أوبرا العتبة" فقدم على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وهوكتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، تمثيل "محمد عبد الفتاح، دعاء حمزة"، بالاشتراك مع "رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي"، غناء أوبرالي "روجينا صبحي، محمود إيهاب".

فى 13 سبتمبر افتتح عرض "مروان وحبة الرمان" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، وقدم على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، فكرة وإخراج ياسر عبد المقصود، تأليف رحمة محجوب، أشعار سعيد حجاج، تأليف موسيقي دكتور طارق مهران، مكساج محمد إسماعيل، تصميم ديكور وملابس أميرة عادل، تنفيذ ديكور انجي زكي، تصميم عرائس ونحت رؤوف كمال، إشراف عام الأتيليه أميرة عادل، إشراف عام دكتور أسامة محمد علي .

فى 22 أغسطس افتتح العرض المسرحي " كازينو" من إنتاج فرقة المسرح الحديث وعرض على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، بطولة "كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، محمد دياب"، إخراج عمرو حسان، كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات حسن شحاتة، ديكور محمد عبد الحميد، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي .

عروض مسرحية تم إعادة تقديمها

إعادة تقديم العرض المسرحي "قبل الخروج" علي مسرح أوبرا ملك برمسيس من إنتاج فرقة مسرح الشباب، تمثيل "شريهان قطب، أحمد صبري غباشي، لمياء جعفر، عادل سعيد، مجدي عبد الحليم، أحمد ابوالغيط"، تأليف موسيقي محمد قابيل، ديكور وملابس محمد هاشم، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تأليف محمد زناتي، رؤية درامية وإخراج هاني السيد.

إعادة تقديم عرض المونودراما "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة وقدم علي قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، وهو عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة "عايدة فهمي"، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى .

إعادة تقديم العرض المسرحي "نجوم من خشب" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تأليف وأشعار حمدي عطية، ألحان حاتم عزت، توزيع موسيقى شهاب عزت، تصميم ديكور وعرائس نبيل الحلوجي ومحمد أمين، فكرة وإخراج سيد رستم.

إعادة تقديم العرض المسرحي "أوبريت الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ويعد أوبريت الليلة الكبيرة أشهر عرض غنائي تم تقديمه في مسرح العرائس، كلمات العبقري صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، وإخراج رائد فن تحريك العرائس قى مصر صلاح السقا.

إعادة تقديم عرض "عروستى" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، تأليف محمد بهجت، تصميم عرائس فنان الكاريكاتير الكبير مصطفى حسين، تصميم الديكور قديما آيات خليفة، وحديثا د. محمد سعد، إشراف أتيلية سامية عبد اللطيف، تصميم إضاءة عز حلمى، موسيقي وألحان عصام اسماعيل، إخراج محمد نور .

إعادة تقديم العرض المسرحي " أكتوبر الذهبي" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة،فكرة د. أسامة محمد علي، كتبها رحمة محجوب ومنار عزالدين ومحمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعي، إخراج رضا حسنين .

إعادة العرض المسرحي "نور في عالم البحور" علي مسرح متربول بالعتبة، وعلى خشبة مسرح القاهرة للعرائس على هامش فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصري، بطولة "النجم محمد عادل، ألحان المهدي، سيد جبر، راندا إبراهيم، محمد سعداوي، أحمد أوسكار، خالد سعداوي، محمد عبد الفتاح، أحمد حلمي"، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي، وموسيقى وألحان الموسيقار الكبير هاني شنودة، وديكور عمرو الأشرف، ملابس مروة عودة، استعراضات مناضل عنتر

إعادة تقديم العرض المسرحي "خطة كيوبيد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، وعرض فى قاعة يوسف ادريس، من إخراج الفنان أحمد فؤاد، تأليف عبد الله الشاعر، البطولة للفنانين: "عبد المنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تامر عبد المجيد .

إعادة تقديم العرض المسرحي "كاندي كراش" من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، وقدم علي مسرح الحديقة الدولية بمدينه نصر، وتعتمد فرقة مسرح الشمس في عروضها على دمج الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم، من خلال التدريبات التي تقيمها الفرقة بصفة دائمة في مختلف المجالات لتأهيلهم لتقديم عروض مسرحية احترافية، العرض من تأليف سعيد حجاج، إخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد، تصميم ملابس ريم هيبة، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، تصميم اضاءة إبراهيم الفرن.

هذا إلى جانب استضافة العرض المسرحي "العادلون" إنتاج الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة إخراج محمد فاضل من ١ مارس حتى ٥ مارس .

ورش فنية لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة

قدمت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، (5) ورش فنية فى إطار المبادرة التى أطلقها رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، وهم : " ورشة ستديو الشمس للمدرب أحمد مختار، ورشة البانتوميم للمدرب مصطفى حزين، ورشة التأهيل النفسي وتعديل السلوك للمدرب الدكتورة أمال حسين، ورشة الرقص فوق السحاب للمدرب أشرف فؤاد، ورشة اختار دورك للمخرج محمد متولى والدكتور محمود جمعة والأستاذة فاطمة الزهراء توفيق.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال بإشراف الفنان محمد الشرقاوي

نجح مشروع مسرح المواجهة والتجوال من خلال ( 6 ) عروض مسرحية من مختلف فرق البيت الفني للمسرح أن يحقق عدد ليالي عروض فعلية بلغت (١٧٠ ليلة عرض) فعلية بواقع عدد (١٤٠) قرية من قرى المحافظات المستهدفة ببرنامج "حياة كريمة "، وعدد (٣٠) ليلة عرض بمواقع قصور الثقافة، باجمالي مستهدف من المتفرجين بالمناطق الحدودية والمحافظات بلغ (٥٠٠ ألف) متفرج بمتوسط حضور يومي (٢٦٠٠) فرد بمختلف أعمارهم.

والعروض المسرحية المشاركة هى : "عفركوش" إنتاج المسرح القومي للطفل، عرض "السمسمية" إنتاج مسرح المواجهة والتجوال، عرض "توتة توتة" انتاج مسرح المواجهة والتجوال، عرض "نجوم من خشب" إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، عرض "يوم عاصم جدا" إنتاج المسرح الكوميدي، عرض "أكتوبر الذهبي" إنتاج مسرح القاهرة للعرائس .

أما عدد المحافظات التي تم تقديم العروض بها بواقع عدد ( ١٥) محافظة وهم : "محافظة المنيا، محافظة أسيوط، محافظة قنا، محافظة البحيرة، محافظة الغربية، محافظة الفيوم، محافظة سوهاج، محافظة البحر الأحمر، محافظة الوادي الجديد، محافظة شمال سينا، محافظة الأقصر، محافظة اسوان، محافظة دمياط، محافظة بني سويف، محافظة جنوب سيناء، حيث شاركت فرقة المسرح القومي للطفل فى المشروع بعرض مسرحية ( عفركوش ) فى محافظة المنيا، فى الفترة من ١٠ حتى ١٩ يناير (١٠ ليالى عرض متتالية) بقرية بني موسى مركز أبو قرقاص، وقرية أبيوها مركز أبو قرقاص، قرية أبو قرقاص البلد مركز أبو قرقاص، وقرية البدرمان مركز دير مواس، وقرية الرحمانية مركز دير مواس، ومسرح مبنى المحافظة بالمنيا، ونزلة النخل مركز أبو قرقاص، ودير مواس، وقرية شم البحرية مركز مغاغة، ومركز مغاغة.

وشاركت فرقة مسرح القاهرة للعرائس بعرض مسرحية (أكتوبر الذهبي) فى محافظة أسيوط، فى الفترة من ١ حتى ٥ فبراير ( ٥ ليالى عرض متتالية) بقرية بني مر مركز أسيوط، وقرية نجع السبع مركز أسيوط، وقرية مسرع مركز أسيوط، وقرية بني غالب مركز أسيوط، وقصر ثقافة أسيوط، كما قدمت الفرقة العرض فى محافظة قنا فى الفترة من ٦ حتى ١٥ فبراير (لمدة ١٠ ليالى عرض متتالية) بقصر تقافة قنا، وقرية الطويرات مركز قنا، وقرية البياضيبة مركز قنا، قرية الترامسة مركز قنا، وقرية أبو مناع مركز دشنا، ومركز قفط، والكراتية مركز قوص، وقرية حجازة مركز قوص، وقرية الاوسط قمولا.

كما قدمت فرقة المسرح القومي للطفل عرض (عفركوش) بمحافظة البحيرة فى الفترة من ١٦ حتى ٢٠ فبراير لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بكفر الدوار، وقرية حوش عيسى، وقصر ثقافة دمنهور، وتوجهت الفرقة بالعرض إلى محافظة الغربية فى الفترة من ٢١ حتى ٢٨ فبراير لمدة ٨ ليالى عرض، بقرية نهطاي مركز زفتى، وقرية صفط تراب بالمحلة الكبرى، وقرية شرشابة مركز زفتى، قرية دهتور، المركز الثقافي بطنطا، وقرية شبرا ملس.

أما فرقة مسرح المواجهة والتجوال فعرضت مسرحية ( توتة توتة( بمحافظة الفيوم فى الفترة من ١١ حتى ١٧ أبريل، لمدة ٧ ليالى عرض، بمركز الشواشنة، وقرية شكشوك، وقرية قلهانة، وقرية قلمشاه، نادي المحافظة، وقرية الحامولي، ثم عرض بمحافظة سوهاج فى الفترة من ١٨ حتى ٢٢ أبريل لمدة ٥ ليالى عرض متواصلة، بجامعة سوهاج، وقرية ام دومة مركز طما، وقرية بناويط مركز المراغة، وقرية الفراسية مركز ساقتلة، وقرية أولاد حمزة مركز المنشاة، يلي ذلك عرض المسرحية بمحافظة البحر الاحمر فى الفترة من ٢٣ أبريل حتى ٣ مايو لمدة ١١ ليلة عرض متتالية، بقصر ثقافة الشلاتين، وقصر ثقافة أبو رماد، وقصر ثقافة حلايب، وقصر ثقافة رأس حدربة.

كما قدمت فرقة مسرح المواجهة والتجوال عرض ( السمسمية ) بمحافطة الوادي الجديد، فى الفترة من ١٠ حتى ١٥ مايو لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بالممشى السياحي بمدينة باريس، ومركز شباب فلسطين، ومركز شباب الخرطوم، ومركز شباب تنيدة، مركز شباب بولاق، وقصر ثقافة بلاط، ثم عرضت المسرحية بمحافظة شمال سيناء فى الفترة من ١٧ حتى ٢٢ مايو لمدة ٦ ليالى عرض متتالية، بقصر ثقافة العريش.

وواصلت فرقة مسرح المواجهة والتجوال تقديم عرض ( توتة توتة) بمحافظة قنا، فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٧ سبتمبر لمدة ٨ ليالى عرض متتاللية، بقصر ثقافه قنا، ومركز شباب المراشدة، ومركز شباب الطويرات، ومركز شباب كوم الضبع، ومركز شباب الخطارة، ومركز شباب دراو، ومركز شباب بشلاو، ثم قدمت العرض بمحافظه الأقصر فى الفترة من ٢٨ سبتمبر حتى ٥ أكتوبر لمدة ٨ ليالى عرض متتالية،ب قصر ثقافه الأقصر، جمعية مفتاح الحياة بالمريس، وجمعية مفتاح الحياة بأرمنت الحيط، وجمعية مفتاح الحياة بأرمنت الوابورات، مدرسة الرزيقات قبلي، مدرسة الغرز الجديدة قرية السلام ، ثم بمحافظة اسوان من ٧ حتى ١٦ أكتوبر لمدة ١٠ ليالى عرض متتالية، هلى مسرح فوزي فوزي الصيفي، ومركز شباب غرب سهيل، ومركز شباب غرب أسوان، مركز شباب الدر بنصر النوبة، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة كركر، مركز شباب كوم أمبو، ومركز شباب ادندان، مركز شباب الخطارة.

كما قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض (أكتوبر الذهبي) بمدينة العريش من ٥ حتى ١٠ أكتوبر لمدة ٦ ليالى عرض متتالية بقصر ثقافة العريش، وبمحافظة دمياط من ١١ حتى ١٥ أكتوبر لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بقصر ثقافة فارسكور، وكفر سعد .

أما فرقة المسرح الكوميدي فقدمت عرض ( يوم عاصم جدا( بمحافظة الغربية فى الفترة من ١ حتى ٥ نوفمبر لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بالمركز الثقافي بطنطا، وقصر ثقافة ٢٣ يوليو بالمحلة ، ثم توجهت الفرقة بالعرض إلى محافظة البحيرة فى الفترة من ٦ حتى ١٠ نوفمبر لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بقصر ثقافة دمنهور، وقصر ثقافة أبو المطامير

وقدمت فرقة المسرح القومي للطفل عرض ( عفركوش (بمحافظة الفيوم فى الفترة من ١٥ حتى ٢٠ نوفمبر لمدة ٦ ليالى عرض متتالية، بنادي قارون، وزاوية الكرادسة، ومديرية التربية والتعليم، مركز أطسا، ومنيا الحيط، ثم بمحافظة أسيوط فى الفترة من ٢١ حتى ٢٥ نوفمبر لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بقصر ثقافة جمال عبد الناصر ببني مر، وقصر ثقافة ساحل سليم، وقصر ثقافة أسيوط، وقرية صدفا، وقاعة الإمام الأسيوطي بجامعة أسيوط، ثم بمحافظة المنيا فى الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ نوفمبر لمدة ٥ ليالى عرض متتالية، بمسرح محافظة المنيا، وقرية بني روح بملوي، وقرية ريحانه بأبو قرقاص، كلية البنات جامعة الأزهر.

وتوجهت فرقة مسرح المواجهة والتجوال بعرض ( توتة توتة) إلى محافظة بني سويف، فى الفترة من ٥ إلى ١١ ديسمبر لمدة ٧ ليالى عرض متتالية، بقرية دلاص، وقرية أشمنت، وقرية الحمام، وقرية بني عدي، وقرية بهبشين، والممشى السياحي ، ثم بمحافظة المنيا من ١٣ حتى ٢٠ ديسمبر لمدة ٨ ليالى عرض متتالية، بمسرح ديوان المحافظة، وكلية البنات جامعة الأزهر، ومدرسة شم البصل القبلية بمغاغة، ومدرسة جزيرة شارونة بمغاغة، ومدرسة منشاة الزعفرانة بأبو قرقاص، ومدرسة أبو الصفا بأبو قرقاص، ومركز شباب تندة بملوي، ثم بمحافظة الوادي الجديد من ٢٢ حتى ٢٨ ديسمبر لمدة ٧ ليالى عرض متتالية، بمسرح هيبس، ومسرح كلية تربية، ومدرسة اللغات المتميزة، ومدرسة الثانوية الفنية، وبيت ثقافة بولاق

بيت المسرح يستقبل أجازة نصف العام ب ٧ عروض

استقبل البيت الفني للمسرح أجازة نصف العام وقدم ٧ عروض مسرحية ابتداء من يوم ٢٥ يناير، حيث قدمت فرقة المسرح الكوميدي عرض "طيب وأمير" من إخراج محمد جبر، على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، كما قدمت الفرقة أيضا عرض "يوم عاصم جدا" من إخراج عمرو حسان، على مسرح السلام بشارع القصر العيني .

أما فرقة مسرح الغد فاستمرت في تقديم عرض "النقطة العميا" من إخراج أحمد فؤاد، بينما قدم فرقة مسرح الطليعة عرض "بيت روز" من إخراج محمود جمال حديني، على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "الليلة الكبيرة" من إخراج الراحل صلاح السقا، على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ، كما قدمت فرقة المسرح القومي للأطفال عرض " نور وعروسة البحور" من إخراج شادي الدالي، على مسرح متروبول بالعتبة .

وانطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بأبنائنا من أصحاب الهمم، قدمت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض "كاندي كراش" من إخراج محمد متولي، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .

عروض "بيت المسرح" كامل العدد فى عيد الفطر

شهدت العروض المسرحية للبيت الفني للمسرح إقبالا جماهيريا كبيرا فى أولى ليالي عرض موسم عيد الفطر المبارك ، ورفعت دور العرض التابعة للبيت الفنى للمسرح، لافتة "كامل العدد" للعروض المسرحية التى يقدمها البيت فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك، مما يعد تأكيدا على الدور الهام لأبو الفنون كأحد أذرع القوة الناعمة، وحرص الجمهور المصرى على متابعته .

وقدمت فرقة المسرح القومي عرض "رصاصة في القلب" من إعداد وإخراج مروان عزب، على المسرح القومي بالعتبة، بينما قدمت فرقة المسرح الكوميدي عرض "يوم عاصم جدا" من إخراج عمرو حسان، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وقدمت فرقة مسرح الشباب عرض "قبل الخروج" من إخراج هاني السيد، على مسرح أوبرا ملك، كما قدمت فرقة مسرح الغد عرض "النقطة العميا" من إعداد وإخراج أحمد فؤاد على مسرح الغد بالعجوزة، وفرقة مسرح الطليعة عرض "فريدة" من إخراج أكرم مصطفى على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، أما فرقة مسرح المواجهة والتجوال فقدمت عرض "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وللأطفال قدمت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "الليلة الكبيرة" من إخراج الراحل صلاح السقا على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، كما قدمت فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "نور في عالم البحور" من إخراج شادي الدالي، على مسرح متروبول بالعتبة، وفى الاسكندرية قدمت فرقة مسرح الإسكندرية عرض "حازم حاسم جدا" من إخراج محمد مرسي، على مسرح ليسيه الحرية بالاسكندرية.

افتتاح 6 عروض جديدة في عيد الأضحى بالقاهرة والإسكندرية

وخلال أجازة عيد الأضحى المبارك، قدم البيت 6 عروض مسرحية جديدة لجمهوره على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية، وهي ( "مش روميو وجولييت" من ثاني أيام العيد، "العيال فهمت" من ثالث أيام العيد، "مرايا إلكترا" من ثالث أيام العيد، "ذات والرداء الأحمر" ثاني أيام العيد، "الحلم حلاوة" من ثاني أيام العيد، "مغامرة في المدينة الأسطورية" من ثاني أيام العيد) .

حيث افتتحت فرقة المسرح القومي عرض "مش روميو وجولييت"، العرض مستوحى من نص "روميو وجولييت" لوليام شكسبير، بطولة الفنان علي الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومى .

كما افتتحت فرقة المسرح الكوميدي عرض "العيال فهمت"، العرض مأخوذ عن الفيلم الغنائي صوت الموسيقى، من إخراج شادي سرور، من انتاج المسرح الكوميدي، على مسرح ميامي ابتداء من ثالث أيام العيد .

أما فرقة مسرح الشباب فقد افتتحت عرض "مرايا إلكترا" من تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، من إنتاج مسرح الشباب وتعرض على المسرح العائم من ثالث أيام العيد .

وللأطفال افتتحت فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "ذات والرداء الأحمر"، تأليف وأشعار وليد كمال، ومن إخراج نادية الشويخ، من ثاني أيام العيد.

كما افتتحت فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "الحلم حلاوة" من تأليف ياسر أبو العينين، ومن إخراج مي مهاب، على مسرح متروبول من ثاني أيام العيد.

وافتتحت فرقة الإسكندرية العرض المسرحي للأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، من إنتاج فرقة الإسكندرية على مسرح ليسيه الإسكندرية من ثاني أيام العيد .

وبلغ إجمالي العروض التي تم تقديمها خلال إجازة عيد الأضحى 11 عرضاً مسرحياً، من بينها 5 عروض مسرحية تم إعادة عرضها، وهي:

قدمت فرقة المسرح الكوميدي عرض "يوم عاصم جدا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، على مسرح السلام بشارع القصر العيني .

أما فرقة مسرح الغد فقدمت عرضها المسرحي "النقطة العميا" النص مأخوذ عن رواية العطب للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في على مسرح الغد بالعجوزة .

وعرضت فرقة مسرح المواجهة والتجوال العرض المسرحي "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، على المسرح العائم الصغير بالمنيل .

وقدمت فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة عرض "كاندي كراش" من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفى الإسكندرية عرضت فرقة مسرح الإسكندرية عرض "حازم حاسم جدا" كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي، علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية .

الاستعداد لتطبيق الحجز الإلكتروني في فرق البيت الفني للمسرح

في إطار سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، يتم الاستعداد لتطبيق نظام الحجز الإلكتروني في المواقع التابعة للبيت الفني للمسرح، وأنه من المقرر أن يبدأ التطبيق تدريجيا في المسارح الكبرى مثل المسرح القومي وميامي والسلام، وبدأ بالفعل تدريب العاملين في كافة المسارح على النظام الإلكتروني الذي سيتم استخدامه، تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع وذلك تسهيلا على الجمهور الذي يرغب في مشاهدة العروض المسرحية، وقد شهدت عروض البيت الفني للمسرح خلال العام إقبالا جماهيريا ملفتا، ورفعت مسارح الدولة لافتة كامل العدد خاصة فى الأعياد والأجازات الرسمية، وسيسهم الحجز الإلكتروني في زيادة الإقبال على هذه العروض.

فرق البيت تحصد جوائز المهرجانات

فازت فرق البيت الفني للمسرح بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٧، حيث حصلت عروض البيت جوائز أفضل عرض ثاني لعرض "النقطة العميا" من إنتاج فرقة مسرح الغد، كما فاز العرض بجائزة أفضل دراماتورج مناصفة لأحمد فؤاد، وفاز أبو بكر الشريف بجائزة أفضل إضاءة عن عرض "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وفاز أمين حداد بجائزة أفضل أشعار عن عرض "مش روميو وجولييت" من إنتاج المسرح القومي، كما حصل عرضي "مرايا إلكترا" من إنتاج فرقة مسرح الشباب و"السمسمية" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ورشحت عروض البيت الفني للمسرح لعدد من الجوائز، حيث رشح لجائزة أفضل إخراج مسرحي لإيمن مصطفى عن عرض مرايا إلكترا وأحمد فؤاد عن عرض "النقطة العميا"، كما رُشح عرض "مرايا إلكترا" لجوائز أفضل عرض ثاني، جائزة أفضل مؤلف لمتولي حامد، جائزة أفضل ديكور لدكتور محمد سعد، جائزة أفضل تصميم أزياء لهبة عبد الحميد، كما أشادت لجنة التحكيم بعرض "السمسمية" لمناقشته قضايا متصلة بواقعنا المعاصر.

وفي إنجاز فني جديد يضاف إلى رصيد الثقافة المصرية، حقق العرض المسرحي "فريدة" نجاحًا لافتاً بفوزه بجائزتي "أحسن ممثلة" للفنانة القديرة عايدة فهمي، و"أحسن مخرج" للمخرج أكرم مصطفى، وذلك في ختام فعاليات مهرجان جرش للمونودراما بالأردن، والعرض من إنتاج مسرح الطليعة وهو عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة "عايدة فهمي"، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وهذه تعد المشاركة الثالثة للعرض بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 202 وشهد العرض نجاحا كبيرا، كما شارك في الدورة الأولي من مهرجان الزرقاء الدولي للمونودراما أيضا خلال أغسطس 2023 وقدم لعدة مواسم بالقاهرة بقاعتي صلاح عبد الصبور وزكي طليمات بمسرح الطليعة.

ثالثا: البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

خلال رئاسة الفنان أحمد الشافعي للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم تولى الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت فى 22 سبتمبر 2024، جاء حصاد العام كالتالى:

عروض مسرحية تم إنتاجها خلال العام

العرض المسرحي " قمر الغجر" هو عرض مسرحي استعراضي غنائي درامي، كتابة وإخراج الدكتورعمرو دوارة، إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، بطولة "الفنانة ميرنا وليد، الفنان علاء حسني، الفنان سيف عبد الرحمن، الفنانة آمال رمزي، المطربة نهلة خليل، الفنان سيد عبد الرحمن، الفنان فتحي سعد" وتم عرضه على مسرح البالون بإجمالي (45 حفلة) بإجمالي مشاهدة (1685) من الرواد .

والعرض المسرحي " عامل قلق" كوميديا استعراضية، تأليف محمد الزناتي وأحمد الملواني، إخراج إسلام إمام، بطولة الفنان سامح حسين وبمشاركة نخبة من نجوم الفن ومنهم" سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف"، من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية وتم عرضه على مسرح البالون بالعجوزة ، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية بإجمالي (75 حفلة) وحقق مشاهدة بإجمالي (14303) من الرواد .

والعرض المسرحي " أيام العز"أوبريت غنائي، تأليف بديع خيري، إخراج عبد الله سعد، بطولة "الفنان محمد صلاح ادم، الفنانة ندى ماهر، الفنان عزت غانم، الفنان رضا الجمال، الفنان أحمد صادق، الفنان سيد الشرويدي"، إنتاج فرقة أنغام الشباب، وتم عرضه على مسرح البالون بالعجوزة بإجمالي) 30 حفلة) وحقق مشاهدة بإجمالي (814) من الرواد .

العروض المسرحية التي تم إعادة عرضها

العرض المسرحي " ليلة في حب الحبيب" عرض إنشاد ديني، رؤية وألحان الدكتور أحمد الكجلاوي، إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن منهم : "بثينة رشوان، لبني الشيخ، رضا إدريس، محمود فتحي، ندا الشيخ، ندا عصام، عزت أبو سنة، نشوي راشد، إبراهيم غنام، آية منذر، عمار صلاح، استعراضات د. عماد سعيد، مخرج منفذ سيد إبراهيم وهيئة الإخراج إيمان أبو سنة ومحمد خلف ومحمد الشيمي وهيثم الشيخ ونانو مرسي، وتم عرضه على مسرح البالون بإجمالي (15حفلة) وحقق مشاهدة بإجمالي (436) رواد .

والعرض المسرحي "السيرة سيرتنا"عرض مسرحي يحكي لنا أحدى حكايات السيرة الهلالية، تأليف وأشعار محمد الشاعر، إخراج الدكتور أشرف عزب، إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بمشاركة نخبة من الفنانين منهم : "سيد جبر، أحمد أبو عميرة، إيمان رجائي، وائل إبراهيم، محمد الشربيني، أحمد الشريف، محمد عمر، علاء أبو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيي الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمى، وتم عرضه على مسرح البالون بإجمالي (39حفلة) وحقق مشاهدة بإجمالي ( 468) من الرواد .

والعرض المسرحي "علي بابا والأربعين حرامي" عرض مسرحي عرائس الماريونت، أشعار محمد الزناتي، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، إعداد عبدالمنعم محمد، إخراج حسن الشريف، إنتاج فرق مسرح تحت 18، وتم عرضه في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب بإجمالي (15حفلة) وحقق مشاهدة بإجمالي ( 5800) من الرواد .

والعرض المسرحي "مملكة السحر والأسرار" عرض مسرحي للأطفال عرائس الماريونت، تأليف عبد المنعم محمد، إخراج عماد عبد العظيم، إنتاج فرقة مسرح تحت 18، وتم عرضه على قاعة صلاح جاهين بإجمالي (63حفلة) وحقق مشاهدة بإجمالي (1826) من الرواد.

الحفلات الفنية والغنائية والخارجية

فرقة رضا للفنون الشعبية:

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية تابلوهات فنية من أهم استعراضات الفرقة على العديد من المواقع التابعة لوزارة الثقافة مثل ( قبة الغوري ــ ساحة الهناجر ــ دار الأوبرا المصرية ـ المسرح الروماني بمدينة العلميين) وكذا المشاركة في مهرجان الطبول الدولي في " سور القاهرة الشمالي ــ محاكاة القلعة" والمشاركة في " مهرجان الفيوم السينمائي الدولي " وكذا الحفلات الخارجية مثل " حفل قصر القبة ـ فندق انتركونتيننتل ـ فندق نوفوتيل البرج" وقد شاركت أيضاً في احتفالية " أيد واحدة " المقامة على مسرح البالون بمناسبة احتفالات عيد أكتوبر المجيدة والذي أحيا الاحتفالية الفنان علي الحجار، وفي احتفالية شهر نوفمبر والذي أحيا الاحتفالية الفنان إيهاب توفيق.

الفرقة القومية للفنون الشعبية :

قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية تابلوهات فنية من أهم استعراضات التي تقدمها الفرقة على العديد من المواقع التابعة لوزارة الثقافة مثل ( قبة الغوري ـ ساحة الهناجر ـ المتحف المصري الكبير) بالإضافة إلى المشاركة في في مهرجان الطبول الدولي في "سور القاهرة الشمالي ــ محاكاة القلعة" والمشاركة في مهرجان أهلينا الصيفي بقصر ثقافة الشرقية، بجانب حفلات الحفلات الخارجية مثل حفل فندق هيلتون هليوبليس، وقد شاركت أيضاً في احتفالية " أيد واحدة " المقامة على مسرح البالون بمناسبة احتفالات عيد أكتوبر المجيدة، والذي أحيا الاحتفالية الفنان علي الحجارـ وشاركت أيضاً في احتفالية شهر نوفمبر والذي أحياها الفنان إيهاب توفيق، والمشاركة في المهرجانات الدولية مثل "مهرجان الوفاء الوطني التاسع" المقام في المملكة الاردنية الهاشمية .

الفرقة القومية للموسيقى الشعبية:

قدمت الفرقة القومية للموسيقى الشعبية العديد من الانشطة خلال العام منها إنتاج العروض المسرحية مثل "ليلة في حب الحبيب، السيرة سيرتنا، عامل قلق" وشاركت أيضاً في مهرجان الطبول الدولي بعروض الفرقة المميزة على ( قصر الأمير طاز ــ بيت السناري ) وعلى العديد من المواقع التابعة لوزارة الثقافة منها ( معرض الكتاب بفيصل ـ ساحة الهناجر) .

فرقة أنغام الشباب :

شاركت فرقة أنغام الشباب في العديد من فعاليات وزارة الثقافة منها "معرض الكتاب بالتجمع الخامس" .

السيرك القومي :

يتميز السيرك القومي بعروضه المختلفة التي تبهر الجمهور حيث أنه يقدم أكثر من 14 فقرة متنوعة ويتم تقديم العروض على مقر السيرك القومي بالعجوزة ومقر السيرك بمدينة جمصة وكذا السيرك القومي بمدينة العريش، وشارك السيرك القومي بالعديد من العروض في مجموعة من الفعاليات منها " معرض الكتاب، حديقة ملتقى المبدعين، الحديقة الثقافية، ساحة الهناجر، نادي نقابة المهن التمثيلية، نادي مستشاري النيابة، سور القاهرة الشمالي، ومهرجان العلمين .

المنشآت الثقافية

يحرص البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على الحفاظ على أصوله ويتم العمل بصفة دائمة على الارتقاء بإلمنشآت الثقافية التابعة له برفع كفاءتها وتطوير دور العرض وصيانــة المنشآت مثل : استكمال إنشاء مسرح 15 مايو، وجاري العمل على الانتهاء منه خلال العام المالي الحالي.

رابعا : المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

خلال رئاسة الفنان إيهاب فهمي للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون حتى 5 ديسمبر 2024، جاء حصاد العام كالتالى :

المطبوعات والنشر

أصدر المركز في مجال المطبوعات والنشر الإصدارات المتخصصة في مجالات عمله كتاب "الموسم المسرحي 2011-2014" ضمن سلسلة توثيق المسرح المصري؛ تقديم ومراجعة د. عمرو دوارة.

الحفلات الغنائية والموسيقية

أقام المركز (7) حفلات موسيقية غنائية لفرقة المركز الموسيقية خلال العام، منها (حفلتين) احتفالا بالأعياد والمناسبات الوطنية : "ليلة عربية في حب مصر" مناسبة عيد الشرطة على مسرح الهناجر، حفل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمسرح الهناجر"، (5) حفلات تكريما لكوكبة من رموز الفن الذين أثروا الحياة الفنية وهم: "احتفالية تكريم الفنان القدير رشوان توفيق بالمسرح القومي، احتفالية لتكريم اسم الفنان القدير الراحل محمود عزمي بالمسرح القومي، احتفالية لتكريم اسم الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، احتفالية لتكريم اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي بالمسرح القومي، احتفالية تكريم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد بالمسرح القومي" .

كما شارك المركز فى (3) حفلات بفرقته الموسيقية، الأولى من خلال فعاليات "صيف الإنتاج الثقافي" الذي أقامه القطاع خلال شهر أغسطس، وذلك يوم 24 أغسطس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وحفلتين فى فعاليات برنامج "هل هلالك" الذي يقيمه القطاع خلال شهر رمضان المعظم؛ الأولى يوم 23 مارس، والثانية يوم 27 مارس بمشاركة لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني.

الندوات والحلقات النقاشية والدراسات النقدية التفاعلية

دراسة نقدية لمناقشة العرض المسرحي "النقطة العميا" بمسرح الغد، حلقة نقاشية تتناول "مسرح ذوي الهمم بين الواقع والمأمول" بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهيَ العملة"، بالمجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان "الإنتاج والتوزيع الموسيقي بين القديم والحديث" بالمجلس الأعلى للثقافة .

توثيق العروض المسرحية المصرية

قام المركز بتوثيق (9) عروض مسرحية للبيت الفني للمسرح وهم: "النقطة العميا، كاندي كراش، رصاصة في القلب، أكتوبر الذهبي، السمسمية، حازم حاسم جدًا، أمسية (نور النبوة(، سهرة رمضانية (فرحة رمضان)، مرايا إلكترا".

كما قام المركز بتوثيق (4) عروض لمركز الهناجر للفنون وهم :"أنوف حمراء، ودارت الأيام، نساء بلا غد،الأرتيست".

بالإضافة إلى توثيق عرضين مسرحيين لفطاع صندوق التنمية الثقافية وهما "هاملتهن" و "بعيد عنك" إنتاج مركز الإبداع الفني، وعرضين للهيئة العامة لقصور الثقافة إنتاج فرقة مسرح السامر وهما "سر حياتي" ، وأمسية "الدر المكنون"، عرض "قمر الغجر" للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

توثيق الفعاليات الثقافية الآتية (فيديو – فوتوغرافيا)

برنامج "هل هلالك" الذي يقيمه القطاع خلال شهر رمضان المعظم؛ فى الفترة من 18 مارس حتى 1 أبريل 2024م .

حفل ختام مسابقة "الصوت الذهبي" الدورة السابعة، الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حفل افتتاح وختام الدورة السادسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية- مسرح مركز الإبداع الفني، على خشبة مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

فعاليات "صيف الإنتاج الثقافي" الذي أقامه القطاع فى الفترة من 19 حتى 31 أغسطس، وذلك بمسرح ساحة الهناجر.

التأريخ الموثق لذكرى ميلاد ووفاة

قام المركز بتأريخ لرموز وقامات مصر الفنية الأحياء والراحلين؛ بهدف تعريف الأجيال الحالية والقادمة بهؤلاء الرموز والرواد في مجالات المركز الثلاثة.

تسويق إصدارات المركز في مجالاته الثلاثة

المشاركة بإصدارات المركز المتنوعة لنشر الوعي الثقافي والتنويري، من خلال عدة فعاليات، منها "بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير؛ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمعرض الكتاب بمبنى المجلس الأعلى للثقافة فى الفترة من 18حتى 27 مارس، حفل توقيع كتاب "المسرح التنموي.. النظرية والتطبيق" خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته ال55.

الأفلام التسجيلية

إعداد وإنتاج (5) أفلام تسجيلية يستعرض السيرة الذاتية والفنية لكل من "الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان القدير الراحل محمود عزمي، الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد"، إعداد فيديو ترويجي يستعرض متحف "الفن المصري لرموزه ورواده" التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

المشاركة مع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة في الفعاليات

شارك المركز فى فعاليات مشروع "أهل مصر للمرأة والفتاة" للمناطق الحدودية بمحافظة الوادي الجديد، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بدورته ال25، المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السابعة عشرة، مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنفيذ فعاليات الملتقى الثقافي السابع عشر لشباب أهل مصر من أبناء المناطق الحدودية بمحافظة جنوب سيناء- مدينة سانت كاترين وفى محافظة الأسكندرية وبمحافظة أسوان، وتصوير العرض المسرحي "ليالي المحروسة" إنتاج فرقة السامر المسرحية .

المشاركة مع المركز القومي للسينما في تصوير فيلم "وش الصبح" إخراج: عمر عبد العزيز، الفيلم الوثائقي "هي" إخراج: عاطف شكري، ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية (أيادي بلادي) إخراج: مختار علي بحديقة الأندلس التاريخية، ملاحقة وثائقية "يوم شادي- لعزة الهوية المصرية" المقامة بدار الأوبرا المصرية

الرقمنة

البدء في في فهرسة وأرشفة ورقمنة النصوص التراثية المسرحية، ومقتنيات إدارة الموسيقى بالمركز والتي تضم بين أرجائها (كُتب ونوت موسيقية ونصوص وأوبريتات واسطوانات بيك أب تراثية)، بالإضافة إلى محتويات المكتبة العامة بالمركز؛ حفاظًا على الهوية الثقافية والفنية المصرية، ويتم إتاحة تلك المحتويات للباحثين والدارسين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بمجالات المركز الثلاثة.

خامسا: المركز القومى للسينما

جاء حصاد المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، خلال عام 2024 كالتالى :

المهرجانات

يقوم المركز بإمداد السفارات المصرية فى الخارج بالإفلام للمشاركة في الفعاليات الثقافية المختلفة، كما دعم المركز مهرجان الغردقة لسينما الشباب، مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وبدأ المركز في الخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للدورة السادسة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة .

نوادي السينما

تم العمل على إقامة وتنظيم نوادي لسينما الآتية : عروض مكتبات مصر العامة بالمحافظات " الغردقة - الإسماعيلية - بنها "، نادي سينما المرأة ونادي سينما الطفل ونادي سينما الإسماعيلية ونادي سينما بنها ونادي سينما الحرية والإبداع ونادي شباب السينما المستقلة

عروض سينمائية

عرض مركز الثقافة السينمائية أكثر من 35 فيلما على مدار العام منهم : " (عبده داغر) للمخرج وحيد مخيمر، (أيام الراديو) للمخرج سمير عوف، ( قشرة - قطرة ماء - زبرجد) للمخرجة هدي فرح، (صيد العصاري) للمخرج علي الغزولي، (مملكة الحسين) للمخرج أيمن صفوت، (أوان البحر) للمخرج سميح منسي، (المحارب) للمخرج عاطف شكري، (معركة الوعي) للمخرج مختار علي وذلك بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، ( مسجد السلطان حسن ) للمخرج أشرف حامد، (مملكة الحسين) للمخرجة أميمة صفوت، ( كأنهم كانوا سينمائيين ) للمخرج صلاح هاشم، (ملح الجبل) للمخرج طارق الميرغني، ( صبيان وبنات ) للمخرج يسري نصر الله، ( مشبك شعر) للمخرجة عطية خيرى، (أنا سعيد لدرجة أني سألعب الجولف) للمخرج سامح أستيفانوس انتاج المركز القومي للسينما بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، (فيلم هاجس) إخراج عاطف شكري .

محاضرات وحلقات نقاشية وورش للكتابة الإبداعية

حلقة انقاشية لورشة مبادي وأساسيات كتابة السيناريو، أربعة محاضرات من ورشة كتابة السيناريو، وثلاث محاضرات لورشة حرية الكتابة الإبداعية

ملتقيات ومعارض

عمل وتنظيم فعاليات ملتقى رؤيا لسينما الشباب في دورته الخامسة، وتنظيم وإقامة معرض تشكيلي سينمائي " بين الشاشة واللوحة "

أنشطة الإدارة العامة للإنتاج

أفلام تسجيلية منتهية : فيلم (بليغ عاشق النغم) إخراج حسين بكر، وفيلم ( أربع ستات ) و( سوق الخميس) إخراج طارق الزرقاني

أفلام قيد التنفيذ : (هي) وثائقى - إخراج : عاطف شكرى، (وش الصبح) تسجيلي - إخراج عمر عبد العزيز،( معهد السينما ) تسجيلي إخراج محمود سالم، فيلم ( أبطال من ذهب 73 ) مرحلة التصوير، فيلم رسوم متحركة ( بعد نظر ) إخراج رانية محمود رمحلة استكمال مونتاج وتيترات

أفلام قيد التحضير : (أحلام أميرة) رسوم متحركة إخراج سامح الشرقاوى، (بداخلى) رسوم متحركة إخراج هالة طارق، (السمسمية) وثائقي إخراج هيثم الشريف، (دامس ) روائي قصير إخراج مصطفى جمال، ( راشز) روائي قصير إخراج بهجت الكومى .

الملاحقات :

المعرض الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسون، اليوم الفلسطيني ـ ندوة المخرج خيري بشارة بمعرض الكتاب، في صحبة محمود سعيد ملتقى رؤيا لسينما الشباب الدورة الخامسة، آبادى بلادى ( المنتدى الحضري العالمي - الافتتاح )، المنتدى الحضرى العالمي ( حفلة قلعة صلاح الدين) .

أنشطة أخرى : عروض نوادى السينما الشهرية، ملتقى العاصمة الأول لفنون الطفل (العاصمة الإدارية ) ( مشاركة نادى سينما الطفل )، ملتقى العاصمة الثاني لفنون الطفل ( دار الأوبرا ) ( مشاركة نادى سينما الطفل )، مسابقة السيناريو القصير ( تحدى مونودراما الصورة).

تسويق الأفلام المملوكة للمركز القومي للسينما

تم التواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتم عمل لقاء مع القناة الوثائيقية لدراسة تسويق الأفلام المملوكة للمركز القومى للسينما وتم الاتفاق على اعداد برتوكول بين المركز والقناة لحق استغلال عرض أفلام المركز بقابل مادي وأيضاً عمل دراسة للإنتاج المشترك بين المركز والقناة .

مهرجان الإسماعيلية يحتفل باليوبيل الفضي

أقيمت الدورة الخامسة والعشرون من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في الفترة من 28 فبراير وحتي 5 مارس 2024، وذلك بإشراف رئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان ورامي المتولي المدير الفني، حيث شارك في هذه الدورة 121 فيلما من 62 دولة، وضمت مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فشارك بها 17 فيلما.

وكرم المهرجان كلاً من: كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانه المصرية سلوي محمد علي، كما تم الاحتقال بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني .

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية تضم كلاً من تيري جينسبرج من الولايات المتحدة الأمريكية رئيسًا، وعضوية : الشاعر والسينمائي أحمد الملا من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس من مصر، المخرجة اميكو ستوك من صربيا، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا من إيطاليا، ولجنة تحكيم مسابقتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ضمت : المخرج دانيال كوتر من ألمانيا رئيسًا، وعضوية : الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر، والدكتورة هندة حوالة من تونس.

أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة فضمت كلا من : دكتور محمد شفيق من مصر رئيسًا، وعضوية : منار حسني من مصر، والمخرج أحمد فوزي صالح من مصر، ولجنة تحكيم الفيبريسى تكونت من الناقدة جيهان بوجرين من المغرب رئيسًا، وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام من لبنان، والناقدة ضحى الورداني من مصر.

سادسا: مركز الهـناجـر للفــــنون

جاء حصاد مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، خلال عام 2024 كالتالى: على مسرح المركز (قاعة الدكتورة هدى وصفى)

إنتاج 3 عروض مسرحية جديدة

عرض مسرحية "أنوف حمراء" إخراج محمد الصغير وهو من تأليفه بالإشتراك مع محمد السعدني، إعداد موسيقي محمد مصطفى واستعراضات هاني حسن وديكور ورشة الهناجر، ويلعب بطولته عدد من الفنانين الشباب .

عرض مسرحية المونودراما "ودارت الأيام" إخراج فادى فوكيه، وهو العمل المسرحي الأول للكاتبة أمل فوزى، والعرض مهدى إلى سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ سامي المصري .

عرض مسرحية "الأرتيست" تأليف وإخراج محمد زكى، تمثيل : "هايدى عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكى، أحمد الجوهرى، محمود حلوانى، ريم مدحت، إبراهيم الألفى، عبد العزيز العنانى، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هانى، محمود الغندور، ديكور فادى فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج مساعد محمود حلوانى، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشى .

استضافة لعروض مسرحية ومهرجانات وندوات

العرض المسرحى "الشيطان مش شاطر" اخراج ناهد السيد، العرض المسرحي "نساء بلا غد" إخراج نور غانم، مهرجان حكاوى للاطفال، حفل توزيع جوائزة مسابقة أدم حنين، فعاليات المهرجان القومى للمسرح، فعاليات مهرجان إيزيس للمرأة، فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى الدورة ال31، فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمونودراما، مهرجان القاهرة الدولى للمسرح الجامعى، حفل توزيع جوائز مسابقات المركز الدولى مصر فى عيون ابنائها، فعاليات مهرجان افاق مسرحية، مهرجان القاهرة السينمائى الدولي الدورة ال45، بالإضافة إلى استضافة ندوة حول إعادة التوظيف للمبانى التاريخية فى مصر "حياة جديدة لتراث قديم"، وندوة لتوزيع جائزة طه حسين لاتحاد الكتاب.

ملتقى الهناجر الثقافي

أقيم بمركز الهناجر للفنون (12) لقاء شهرى لملتقى الهناجر الثقافى الذى تديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد، ويستضيف الملتقى كوكبة من المتخصصين كل فى مجاله لمناقشة أهم قضيا العصر وللتعرف على الصعوبات التى تواجهنا ومحاولة إيجاد حلول لها وبث روح الوطنية والإنتماء لدى الأجيال الجديدة، والإرتقاء بالذوق الفنى لديهم من خلال تقديم فقرات فنية غنائية خلال برنامج الملتقى، لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي بأصوات شابة واعدة وأيضا من خلال مجموعة من الفرق الفنية الناجحة، وجاءت عناوين الملتقيات الاثنى عشر على التوالى اعتبارا من شهر يناير حتى شهر ديسمبر 2024 التالى : "الجمهورية الجديدة وتمكين الشباب حلم يتحققن، التنوع الثقافى والعيش المشترك، هن أصل الحكاية، رمضان ومحبة الأوطان، الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الانسان، أجمل ما فيكي يامصر، 23 يوليو يوم له تاريخ، بناء الانسان المصري والجمهورية الجديدة، صوتهن قوة.. قصص نجاح منتدى فتيات الصعيد، أكتوبر 73 إرادة شعب، مناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد، قراءة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

على قاعة آدم حنين ـ استضافة معارض لمختلف الفنون

استضاف مركز للفنون الهناجر (32) معرضا فنيا، ما بين معارض للفنانين التشكيليين منهم : "الفنانة نجاة على، الفنانة وفية سلطان، الفنانة هناء مصطفى، الفنانة هند سعد، الفنانة سها عاطف، الفنانة ميرال بريبارت"، ومابين معارض جماعية، ومعارض لنماذج المصغرة، ومعارض للهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعارض لمؤسسة أدم حنين، المعرض العام لقطاع اللفنون التشكيلية، ومعارض للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك، معارض للمجلس الأعلى للثقافة، ومعارص للمركز القومى للسينما، معرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، معرض مجموعة القاهرة للكاميرا .

سابعا: مكتبة القاهرة الكبرى وفرعها ـ مكتبة الحضارة الإسلامية

جاء حصاد مكتبة القاهرة الكبرى وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، بإشراف يحيى رياض القائم بإعمال مدير المكتبة، خلال عام 2024 كالتالى :

الندوات

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، اكثر من (90) ندوة ثقافية لمناقشة عدد من القضايا الهامة بالمجتمع فى مختلف المجالات، وتعرف الأجيال الجديدة بتاريخ وعظمة مصر على مر العصور، وتبث روح الانتماء والوطنية والقيم العليا لدى الشباب، وتختص عدد منها بأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة للمساهمة فى دمجهم بالمجتمع، وذلك بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى فى مختلف المجالات.

الزيارات

كما نظمت المكتبة أكثر من (35) زيارة لطلاب مختلف الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدنى خاصة التى ترعى أصحاب الاحتياجات الخاصة، وئلك من أجل التعرف على تاريخ المكتبة وما تقدمه من أنشطة وفعاليات فى مختلف المجالات، وأيضا ماتقدمه المكتبة من خدمات ثقافية وما تتضمنه من كتب هامة فى مختلف العلوم، مما يجعل المكتبة نافذة ثقافية هاهة للباحثين والمثقفين، وتشجيع الشباب على الإطلاع والمعرفة .

الورش الفنية

وفى مجال الفنون أقامت المكتبة (14) ورشة فنية فى مختلف الفنون خلال عام 2024، منها : "الرسم، فنون التشكيل والتلوين، إعادة التدوير، فنون التخاطب وتعديل السلوك، فنون الأورجامي، تشكيل النحاس، الأشغال اليدوية، الإرشاد الأسرى، فنون الطباعة على القماش، فنون رسوم الكاريكاتير، التغذية العلاجية، فنون الخزف"، وغيرها من الفنون .

الجولات الثقافية

ولتعريف الشباب بحضارة مصر التاريخية، نظمت المكتبة ما يقرب من (20) جولة ثقافية وسياحية لعدد من الأماكن الأثرية ضمن فعاليات مبادرة " اعرف بلدك" منها : " جامع أحمد بن طولون، قصر الأمير طاز، سبيل أم عباس، سبيل وكتاب قايتباي، مسجد السلطان حسن، مسجد الرفاعى"، وغيرها من الأماكن التاريخية والثقافية الهامة .

المعارض الفنية

كما أقامت المكتبة (10) معارض فنية فى مجال : "الفن التشكيلى، الخط العربى، النحت، الفنون البصرية"، بالإضافة إلى عدد من الأمسيات الشعرية والاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية والوطنية مثل "عيد تحريرسيناء، ثورة 30 يونيو، ثورة 23 يوليو، نصر أكتوبر المجيد ".