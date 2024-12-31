رئيس جامعة أسيوط: تنفيذ خطة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار

أهدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، درع الهيئة؛ للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء 31 من ديسمبر، تقديرًا لجهود جامعة أسيوط ومشاركتها الفعّالة في ملف محو أمية الكبار بأسيوط.

وذكر الدكتور أحمد المنشاوي؛ خلال استقباله، لـ نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط؛ حرص الجامعة على دعم رؤية مصر 2030 والمساهمة في تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان؛ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضع الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيله علميًا وثقافيًا وفكريًا، على رأس أولوياتها، انطلاقًا من دوره كمحورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا: أن الجامعة قامت بتنفيذ خطة متكاملة؛ لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، والمشاركة في خطة إعلان "مصر بلا أمية" بحلول عام 2030، وذلك يأتي فى إطار إستراتيجية الجامعة في نشر العلم والمعرفة، وتفعيلًا لدورها الرائد في خدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني محمد شريف وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، أحمد عيد إبراهيم نائب مدير عام الفرع، محمد بكر عيش مدير التدريب، عبداللطيف محمد مدير العلاقات العامة.

وتوجّه الدكتور أحمد المنشاوي؛ بخالص الشكر، والتقدير للهيئة العامة لتعليم الكبار بفرعها بأسيوط، مشيدًا بجهودها في تنفيذ ومتابعة المشروع القومي لمحو الأمية؛ مؤكدًا أن محو الأمية واجب وطني، وأساس للنهوض والتنمية، حيث تعد قضية الأمية أحد أهم القضايا التي تعرقل عملية التنمية في مصر، كما أنها تؤدي إلى إضعاف الطاقات الفكرية للأفراد، وتحد من قدراتهم على الإبداع والإنتاج.

ومن جهته؛ أشار الدكتور محمود عبدالعليم؛ إلى أن الجامعة اتخذت مجموعة من الإجراءات التنفيذية لمحو الأمية في المجتمع المحيط؛ في إطار مسئوليتها الاجتماعية والوطنية، وتأكيدًا على اهتمامها بمحور أمية الكبار؛ باعتبارهم قوة بشرية يجب تأهيلها وإكسابها المهارات العلمية والحياتية، هذا فضلًا عن تفعيل بروتوكول التعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، من خلال؛ مركز تعليم الكبار بكلية التربية بالجامعة، وتكليف الطلاب بمحو أمية عدد من الأميين، وربط ذلك بشهادة التخرج، وعقد دورات لإعداد" معلم الكبار" لتأهيل الطالب الجامعي للتعامل مع الدارسين الأميين.

وأعرب الأستاذ نادي إبراهيم عبدالعال؛ عن تقديره لجهود ودور جامعة أسيوط المحوري في محو أمية الكبار بمحافظة أسيوط، مثمنًا خطة الجامعة ورؤيتها المستقبلية للنهوض بمشروع محو أمية الكبار وتوسيع قاعدة انتشاره، من خلال؛ إلزام طلاب الجامعة بمحو أمية بعض الأميين كشرط للتخرج؛ مؤكدًا حرص الفرع؛ على تعزيز التعاون مع الجامعة كخطوة فى طريق التطور والتنمية، موجهًا الشكر للأساتذة المتخصصين بالجامعة المشاركين في المشروع.

