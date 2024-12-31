البابا تواضروس الثاني يلتقي القمص جوشوا تادرس ومجموعة من شباب إيبارشية سيدني

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مجموعة من شباب كنيسة السيدة العذراء والقديسين قزمان ودميان، إيبارشية سيدني بأستراليا برفقة القمص جوشوا تادرس الكاهن بالايبارشية ذاتها، الذين جاءوا إلى مصر لتقديم بعض الخدمات التعليمية والتنموية لعدة كنائس بالإسكندرية والبحيرة والقاهرة.

وأثنى قداسة البابا خلال كلمته معهم على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم في مصر.

وتحدث قداسته مع المجموعة البالغ عددها ٤٠ شخصا، من خلال مثل الوزنات عن الإمكانيات والقدرات التي يتيحها الله للإنسان، وهي:

- الوقت.

- المحبة.

- التسبيح.

- الكلمة المقدسة (bible).

- الكنيسة.

ثم استمع قداسته إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات.

يذكر أن زيارة المجموعة تمت بالتنسيق مع مكتب "HIGH" المختص بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره (Hands in God’s Hand).