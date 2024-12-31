مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10محافظات.. إنفوجراف

كشفت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المباردة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:

1- مديرية العمل بالأسكندرية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، برامج التدريب المهنى المجانية لعدد 24 متدربة علي مهنة صناعة الحلويات، وتخريج دفعة جديدة من المتدربات وتوزيع شهادات إتمام التدريب على الخريجين.

وذلك في إطار مشروع تعزيز المهارات الحياتية والحرفية المختلفة للفتيات والسيدات للتأهيل لسوق العمل، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل ، في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women Egypt"؛ لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر" وتم تنفيذهما بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ووزارة العمل والمجلس القومي للمرأة ، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على تنمية مهارات الشباب والعمال ، وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتعاون مع القطاع الخاص للإستفادة من خبراته فى هذا المجال.

وقد حضر ختام الفاعليات داليا عبد المجيد مدير إدارة مراكز التدريب ، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة.

2- مديرية عمل أسيوط

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الصحة، قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمواقع العمل والإنتاج، من أجل الكشف المبكر عن الأمراض، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد (70) من العاملين بموقع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض، من خلال التعاون والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية الصحة من أجل تقديم كافة صور الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الفئة، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية الرامية نحو التنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة، والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة إجتماعياً وصحياً، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق لعدد كبير من تلك القوافل الطيبة لتجوب كل مواقع العمل والإنتاج المختلفة بالمحافظة، والمتواجد بها عدد كبير من العمالة الغير منتظمة، وذلك لتقديم كافة صور الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة والتى تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير كل سبل الدعم الممكنة واللازمة للعمالة غير المنتظمة والتي من بينها تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة المسجلة بقاعدة البيانات لدى المديريات بالمحافظات، موجهاً الشكر والتقدير للدكتور محمد زين مدير مديرية الصحة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة، وذلك على استجابتهم السريعة في وضع خطة عمل متكاملة للمرور على كافة مواقع العمل وتقديم تلك الخدمات للعمالة غير المنتظمة للكشف المبكر عن الأمراض، وشارك في تلك الفعاليات أمين حسن أمين، مدير مكتب تفتيش ديروط، أحمد جابر، المفتش بمكتب تفتيش ديروط.

3- مديرية العمل بالقليوبية

فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، وتحقيقاً لأهداف المبادرة لبناء الإنسان المصري ، وتطوير اقتصاد تنافسي وتأمين فرص العمل اللائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، بدأت مديرية العمل بالقليوبية فعاليات برنامج تدريب لدفعة جديدة للتدريب تدريبية لعدد (17 متدربة ) لتأهيلهم لسوق العمل داخل نطاق المحافظة، على مهنة "التفصيل والحياكة".

وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وأيمن عطية محافظ القليوبية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي جاء وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل بموجب 150 ساعة ، تحت إشراف إدارة التدريب المهني بالمديرية".

4- مديرية عمل دمياط

نظمت مديرية العمل بدمياط ندوة عن الخدمات التي تقدمها المديرية من فرص عمل للشباب و التدريب على المهن المختلفة بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية و العربة المتنقلة، ذلك أمام الوحدة الصحية بالضهرة و بحضور عدد ١٠٠ من المواطنين وتحدث فى هذه الندوة فتحى خليل ، كما نظمت المديرية ندوة عن نفس الموضوع بمنشية ناصر بكفر الغاب وبحضور ٢٠٠من المواطنين ، وتحدثت بها منى تقى الدين.

وأضاف مدير المديرية فتحي التلاوي أنه تم تنظيم ندوة عن دور السلامة والصحة المهنية فى حياتنا و كيفية تأمين بيئة العمل، بمركز شباب عزبة البرج وبحضور ٥٠ من المواطنين كما تحدثت الكيميائية نرمين عبد الكريم.

5- مديرية العمل بالمنوفية

تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بالتدريب المهني وتفعيل مراكز التدريب للاسفادة منها على النحو الأمثل، استقبل عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية وفداً من مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برئاسة الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، لمناقشة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مجال التدريب المهني.

وتناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين المديريتين في مجال التدريب المهني باتاحة التدريب للطلاب في الاجازات الصيفية بمراكز التدريب المهني التابعة لمديرية العمل بالمنوفية والتشغيل الصيفي للطلاب في إطار قانون العمل .كما تم التأكيد على تبادل الخبرات وتفعيل مراكز التدريب لتحقيق الاستفادة المثلى منها بما يخدم الشباب وراغبي العمل، وحضر اللقاء من جانب مديرية العمل المنوفية : علا الباز مدير التدريب المهني بالمديرية ، وصابر علام مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية، ومن جانب مديرية التربية والتعليم مدير إدارة التعليم الفني.

6- مديرية العمل بأسيوط

شاركت مديرية العمل بأسيوط في معرض "سوق اليوم الواحد" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والمنتجات المختلفةـ والذي افتتحه اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والذي أقيم بأرض الملاعب بشارع الثورة بحي شرق مدينة أسيوط، بالتتنسيق والتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية المصرية ومديرية العمل ومديرية التموين والتضامن الاجتماعي وعدداً من المديريات الخدمية والجهات المعنية ذات الصلة، وحيث جاءت مشاركة مديرية العمل في عرضها لمنتجات مركز التدريب المهني من ورش التفصيل والخياطة والتطريز تمهيداً لتسليمها كهدايا للأيتام المستحقين.

ومن جانبه أكد المحافظ أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" تأتي في إطار الجهود المبذولة من المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات وتلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات تسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تماشياً مع خطة الدولة الشاملة التي تهدف إلى ضمان إستقرار السوق المحلي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير وتقديم المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ، وأشاد اللواء هشام أبو النصر، بالدور الذي تلعبه مديرية العمل وبالخدمات الجماهيرية التي تقدمها لجمهور المواطنين بشكل لائق ومنتظم ، وشارك في فعاليات المعرض صبره عبد العليم، مدير مركز التدريب المهني، مدحت مرزوق، من العاملين بالمركز.

7- مديرية العمل بالإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بمركز التدريب المهني التابع لها، عدد من طلاب مدرسة الاسماعيلية المعمارية قسم خرسانة مسلحة ، وذلك للتدريب بورشة الشدادات المعدنية ، بواقع ١٣ طالب ، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية و مديرية الإسكان بالمحافظة ،ويهدف هذا البروتوكول إلى تدريب طلاب التعليم الفني على مهارات التشيد والبناء، مما يساهم في سد احتياجات سوق العمل المتزايدة في هذا المجال.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر الفعاليات يرافقه دعاء مديرة مركز التدريب المهني ، ومن جانب مدرسة الاسماعيلية المعمارية المشرفين علي التدريب : منصور عبدالعزيز موجه اول عمارة ، ايمن احمد معلم خبير خرسانة.

8- مديرية العمل بالوادي الجديد

أعلنت مديرية العمل بالوادي الجديد عن تنظيم دورتين تدريبيتين لعدد 30 متدرب على مهنة التبريد والتكييف، كجزء من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" و"حياة كريمة"، التي تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من الجنسين في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح أحمد طليب مدير المديرية أن الدورات التدريبية تنعقد في مقر مركز التدريب المهني بالخارجة، وتهدف إلى تأهيل الشباب للدخول في سوق العمل وتشجيعًا لإنشاء مشاريع صغيرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام القيادة السياسية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبرعاية محافظ الوادي الجديد الدكتور محمد سالمان الزملوط، ونائب المحافظ الدكتورة حنان مجدي.

9- مديرية العمل بالمنيا

عقدت الإدارة العامة للتراخيص بوزارة العمل،اختبارات لعدد 462 متدرب على الخدمات الصحية بمراكز التدريب المهني الخاصة بمحافظة المنيا، والحاصلة على ترخيص مهني من وزارة العمل.

وأوضحت د. ماجدة صلاح أن ذلك يأتي ذلك تحت رعاية وزير العمل محمد جبران والسيد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، و بحضور م. محمد الهواري، مدير الإدارة العامة لشئون منح التراخيص، ود. رباب باحث بالإدارة ، ومديري مكاتب التشغيل من مديرية العمل بالمنيا، إلى جانب أعضاء من وزارة الصحة.

10- مديرية العمل بكفر الشيخ

نظمت مديرية العمل بكفر الشيخ زيارتين ميدانيتين لشركة "ابن سينا للأدوية" ومدرسة "بيونير للغات"، في إطار تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح الدكتور حسن هيكل، مدير المديرية أن تلك الزيارات تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران لتحسين بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الزيارات تهدف إلى : التوعية العمالية بمخاطر بيئة العمل، وتعزيز علاقات العمل، ومتابعة استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق خطة الطوارئ والإخلاء، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

471247739_1014619034032607_1039697970289841028_n

471282633_1014619360699241_7753354042957000585_n

471319281_1014619160699261_3456198952017503227_n

471353364_1014619254032585_3092497251017744946_n

471521105_1014619407365903_5055757061677566461_n

471639193_1014619300699247_2601237367309042794_n

471780034_1014619124032598_5354453253919813961_n

471849046_1014619084032602_7686972220852687710_n

471946048_1014619190699258_3620203833005592049_n