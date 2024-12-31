خبير طرق: الدولة خصصت 225 مليار جنيه لتطوير منظومة السكك الحديد.. فيديو

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل، إن الدولة المصرية اهتمت بتطوير منظومة النقل بشكل كامل كمحرك رئيسي لعملية التنمية، إذ عكفت على ذلك منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014 بتطوير منظومة النقل عبر تعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز والموارد السياحية والزراعية والتعدينية والصناعية، وغيرها من الثروات التي تملكها. وأضاف "أبو خضرة" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أنه يمكن تسويق الموارد والثروات التي تملكها الدولة المصرية عبر تطوير منظومة النقل ومن ضمنها نقل السكة الحديد، موضحًا أن الدولة خصصت ميزانية بلغت حوالي 225 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديد التي تعمل بالديزل؛ لإضافة أطوال جديدة وعمل ازدواجات للخطوط وإنشاء محطات جديدة ومنها الصرح العظيم محطة بشتيل التي تعد نقطة ارتكاز مهمة لتخفيف الضغط على محطة رمسيس.

وتابع: "بشتيل منطقة جديدة جرى تخطيطها بشكل كامل لتلبية كل رغبات المواطنين وعمل مظهر حضاري وهوية بصرية تليق بمحافظات الصعيد الزاخرة بالمناطق السياحية؛ من أجل خدمة أبناء الصعيد والسياحة داخل الدولة المصرية، من خلال توفير بنية تحتية تليق بدولة وجمهورية جديدة تُبنى من جديد".