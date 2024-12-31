رفع درجة الاستعداد بمنتزهات مطروح وفنادق الساحل الشمالي وسيوة لاستقبال رأس السنة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد بالمتنزهات والحدائق والمستشفيات مع استقبال العام الميلادي الجديد.

وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن فنادق محافظة مطروح والمتمثلة في الساحل الشمالي وواحة سيوة وهي الأكثر عددًا وجذبا للسائحين المصريين والأجانب خلال هذه الفترة، قد استعدت لاستقبال رأس السنة والعام الجديد، حيث استعدت الفنادق والمنتجعات بتجهيزات ومظاهر احتفالية داخلية والتى تجذب السائحين للتمتع بتجربة سياحية فريدة و متميزة بواحة سيوة.

وأشار محمد أنور مدير عام السياحة بالمحافظة، إلى أن السياحة الداخلية تتوافد من المصريين والأجانب للاستمتاع بمظاهر الاحتفالات.

وأضاف، كما استعدت الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة لاستقبال زوارها مع احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى العديد من الفنادق قد أطلقت عروضا ترويجية واحتفالات داخلية وخاصة فى فنادق سيوة؛ لجذب عدد من السياح المصرين والأجانب خلال احتفالات العام الجديد وقد تنوعت نسب الإشغال بين الفنادق بنسب عالية.

وتشهد مدينة سيوة إقبالا كبيرا خلال الفترة الحالية نظرا لطبيعة سيوة الساحرة وجوها المتميز وشمسها الساطعة الدافئة وأجوائها الخلابة وتنوع المقومات السياحية بها و منها قلعة شالى القديمة وبحيرات الملح الطبيعية وعيون المياه الكبريتية (عين كليوباترا )، وكذا جيل الموتى وجبل الدكرور وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر، وجزيرة فطناس لمشاهدة الغروب، بالإضافة إلى القيام برحلات السفاري والاحتفال برأس السنة الجديدة داخل الصحراء والتمتع بالعشاء والأطعمة السيوية المختلفة مع مشاهدة الحفلات السيوية ذات الطابع التراثي الفريد.

رفع درجة الاستعداد بمتنزهات مطروح وفنادق الساحل الشمالى وسيوة لاستقبال رأس السنة

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