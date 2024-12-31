"فصل ابنه".. التحقيق في بلاغ مدرس اتهم طالبا ووالده بسبه داخل مدرسة بالجيزة

استمعت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة إلى أقوال “مدرس ثانوي” بعدما تقدم ببلاغ اتهم فيه طالب ووالده بالاعتداء عليه بالسب والقذف داخل حرم مدرسة الكداية الثانوية بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة.

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص البلاغ المقدم، وكشفت التحريات الأولية، أن المُدرس مقدم البلاغ حينما قام بفصل الطالب أسبوع لسوء سلوكه، أحضر والده وقاما بالاعتداء عليه، وأفادت أقوال شهود العيان بالمدرسة صحة أقوال المبلغ.

طالب ووالده يعتديان على مدرس ثانوي

وكشفت التحقيقات مع والد الطالب والذي يدعى "أ.ع"، ويعمل صاحب ورشة بلاط، ونجله "أ.أ.ع"، طالب بالصف الثاني الثانوي، اقرارهم بالاعتداء على المدرس عقب قيامه بالتسبب في فصل الطالب، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى المقدم محمد مختار، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مدرس بمدرسة ثانوية يفيد بقيام طالب ووالده بالتعدي عليه بالسب والقذف ومحاولة ضربه لقيامه بفصل الطالب لمدة أسبوع بسبب سوء سلوكه، حيث حضر الطالب ووالده وحاولا ضربه وقاما بسبه وقفزه.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمناقشتهما أفادا بحدوث الواقعة واتهما المدرس بسوء معاملته للطالب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.