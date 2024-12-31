حصاد مديرية التموين بالمنيا خلال عام 2024

نجحت مديرية التموين بالمنيا في تحقيق إنجازات كبيرة خلال عام 2024، شملت ضبط 34,091 مخالفة تموينية متنوعة، وإقامة 254 منفذًا لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

و أطلقت المديرية حملات تموينية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024، استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بهدف القضاء على الغش التجاري وضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

واستعرض المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الجهود المبذولة خلال العام الحالي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 24,944 مخالفة للمخابز البلدية، شملت خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج، تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، عدم وجود سجلات، وقضايا تموينية أخرى متنوعة. كما تم ضبط 9,147 مخالفة بالأسواق، تضمنت عدم إعلان الأسعار، بيع بأسعار أزيد من المقررة، منتجات بدون تاريخ صلاحية، إدارة منشآت بدون ترخيص، ذبح خارج المجازر الحكومية، منتجات مجهولة المصدر، غش تجاري، ومخالفات في متابعة المواد البترولية، ومخالفات لتجار تموينيين.

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية ركزت أيضًا على توفير السلع الغذائية والمواد الأساسية بأسعار مناسبة، حيث تم إقامة 12 معرضًا “أهلاً رمضان” و20 شادرًا لبيع السلع الغذائية وياميش رمضان، و39 معرضًا “أهلاً مدارس” لتوفير المستلزمات المدرسية، و29 معرضًا ضمن مبادرة “أهلاً مكتبات”، و3 معارض “كلنا واحد” بالتعاون مع الجهات المعنية.

منافذ بيع السلع الغذائية

وضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، تم إقامة 254 منفذًا بجميع مراكز المحافظة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، علاوة على المنافذ المتنقلة للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا بالإضافة إلى توزيع الخبز البلدي المدعم بالمجان بمشاركة أصحاب المخابز.