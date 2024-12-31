انهيار جزئي لعقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

شهد حي الجمرك بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر انهيار جزئي بعقار بمنطقة وكالة الليمون، بدون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية ومادية.

بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس، تسببت في إنهيار أجزاء من عقار قديم بأسقف خشبية وحوائط حاملة، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، خالي من السكان.

وتوجهت على الفور قوات الحماية المدنية وضباط من قسم شرطة الجمرك فور تلقيهم بلاغ من شرطة النجدة بموقع البلاغ، يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بحارة الرحباني متفرع من شارع وكالة الليمون.

وبعد المعاينة تبين انهيار بعض من الأجزاء الداخلية وسلم العقار دون حدوث أي إصابات، ووفقًا لحي الجمرك فالعقار صادر له قرار إزالة لم ينفذ، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتشهد محافظة الإسكندرية هذه الأيام حالة من الطقس السيء، وذلك بسبب نوة عيد الميلاد والتي تأني برياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة، وارتفاع في أمواج البحر والتي تخطت حاجز البحر.