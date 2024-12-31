تعرف على قائمة الإسماعيلي قبل مواجهة مودرن سبورت في الدوري

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر غدا الأربعاء على ملعب الأخير لحساب منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، عبد الله محمد.

خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، على الملواني، عبد الله السعيد، محمد خطاري، نادر فرج، مروان حمدي، محمد وجدي، إبراهيم عبد العال، وعمر القط.

خط الهجوم: خالد النبريصي، ومحمد زيدان.

الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود

خطف فريق الإسماعيلي نقطة مهمة من ضيفه حرس الحدود بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق باللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد الإسماعيلي الرياضي، في إطار الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

وتقدم حرس الحدود بثنائية عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25، ومحمد بيومي مدافع الإسماعيلي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 47، بينما أحرز ثنائية الدراويش علي الملواني في الدقيقة 53 ومروان حمدي في الدقيقة 63 .

وبهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر بينما يتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

الإسماعيلي يرفض عقوبات اتحاد الكرة

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي، رفض مجلس إدارة النادي، عقوبات رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن مجلس الإسماعيلي يرى أن "تلك العقوبات مخالفة لكافة اللوائح والقوانين، خاصة وأنها تتسم بالازدواجية، في ظل معاقبة النادي بعقوبتين لنفس الخطأ".

وأضاف، أن المجلس طالب بضرورة تغيير لائحة مسابقة الدوري لهذا الموسم، في ظل العوار الكبير الذي ظهر عند تنفيذها، والذي يؤدي إلى تعرض الأندية لظلم كبير.

وتابع، أن مجلس الإدارة قرر اتخاء كافة الإجراءات القانونية، ضد اللائحة خاصة وأنها تتضمن عقوبات مزدوجة للمخالفة الواحدة أحدهما إدارية وأخرى مالية، وهو ما يخالف كافة القوانين والأعراف.

وشدد المصدر على أن تطبيق هذه اللائحة يتم وفقا لمعايير مزدوجة تستخدم لحرمان الأندية من تكافؤ الفرص، في حين أن القرارات التي تسبب ضررا للنادي وتؤدي إلى تغيير نتيجة مبارياته، لا يعاقب مرتكبيها مما يؤدي إلى سير مسابقة الدوري لطريق مسدود لا يبشر بالخير.

وأضاف، أن المجلس يرى أن مثل هذه العقوبات تهدف إلى حرمان النادي من جماهيره مثلما حدث بالموسم الماضي.

وقررت رابطة الأندية، تغريم النادي الإسماعيلي 200 ألف جنيه، بجانب حرمان الجماهير، التي حضرت لقاء الإسماعيلي أمام حرس الحدود، من حضور لقاء الفريق أمام سموحة بمسابقة الدوري.