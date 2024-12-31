قرية جزيرة الشافعي بالشرقية بلا مياه منذ شهر.. مأساة إنسانية تنتظر الحل

تعاني قرية جزيرة الشافعي، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من أزمة خانقة بسبب انقطاع مياه الشرب منذ ما يقرب من شهر، هذا الانقطاع المستمر أدى إلى معاناة شديدة للسكان الذين يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.

ويضطر أهالي القرية إلى الاعتماد على مصادر بديلة للمياه، مثل شراء المياه من الصهاريج المتنقلة بأسعار مرتفعة أو جلب المياه من قرى مجاورة، وهو ما يزيد من الأعباء المادية عليهم.

ويقول أحد الأهالي: "الحياة أصبحت مستحيلة، لا يمكننا قضاء احتياجاتنا اليومية مثل الطهي والتنظيف وحتى الشرب، الوضع لم يعد يُحتمل."

ورغم الوعود المتكررة من المسؤولين بحل المشكلة، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة دون أي حلول جذرية.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتحرك العاجل لإعادة ضخ المياه إلى القرية، مشيرين إلى أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى كارثة صحية واجتماعية.

وقال ربيع زكي، أحد سكان قرية جزيرة الشافعي، في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز”: "نحن نعاني منذ شهر من انقطاع مياه الشرب، والحياة أصبحت شبه مستحيلة و نضطر لجلب المياه من القرى المجاورة أو شرائها بأسعار باهظة، مما يثقل كاهلنا مادياً.

وتابع “نناشد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي و المسؤولين التحرك فوراً لحل هذه الأزمة وإعادة ضخ المياه إلى القرية، لافتا ”نحن بشر نستحق أن نعيش بكرامة، والمياه هي أبسط حقوقنا الأساسية."

وأضاف: "الوضع لم يعد يُحتمل، فالأطفال وكبار السن يعانون أكثر من غيرهم، ونخشى من انتشار الأمراض بسبب اللجوء إلى مصادر غير آمنة للمياه، نريد حلاً سريعاً وجذرياً لهذه الكارثة التي تهدد حياتنا اليومية."