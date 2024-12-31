حصاد مديرية التضامن بالمنيا لتعزيز الخدمات المجتمعية خلال 2024

استعرض تقرير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا جهود المديرية خلال عام 2024 في تعزيز الخدمات المجتمعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ المبادرات التنموية بالتعاون مع المجتمع المدني، مؤكداً أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج تكافل وكرامة

وأشار التقرير إلى الإنجازات المحققة في عدة مجالات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 439,071 مواطنًا، بالإضافة إلى صرف مساعدات ضمانية شهرية لـ 12,406 حالات بإجمالي 5.4 مليون جنيه شهريًا. كما استفادت 10,000 سيدة من منحة الألف يوم الخاصة بالحوامل والمرضعات.

توزيع السلع الغذائية

وفي إطار الدعم العيني، تم توزيع 6,000 شنطة سلع غذائية و20 طنًا من اللحوم بالتعاون مع وزارة التموين والأوقاف، بجانب توزيع كوبونات سلع غذائية على 3,500 مستفيد. كما تم التعامل مع 401 حالة إغاثة بإجمالي 11.1 مليون جنيه، وتجديد كارنيهات 17 أسرة من أسر الشهداء والمصابين المدنيين.

تأهيل ذوى الإعاقة

وفي مجال تأهيل ذوي الإعاقة، تم تسليم 5,495 بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة، بالإضافة إلى توفير خدمات متنوعة لأكثر من 1,172 مستفيدًا، منها حضانات للأطفال ومراكز علاج طبيعي.

كما أنجزت المديرية 95% من الشكاوى الواردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية، حيث تمت معالجة 635 شكوى من إجمالي 669 شكوى خلال العام.

قطاع الاسرة والطفولة

وفي إدارة الأسرة والطفولة، استفاد 120 طفلًا من مؤسسات الأيتام، و965 مسنًا من أندية المسنين، كما تم تنفيذ برامج متنوعة للطفولة، منها مكتبات وحدائق الطفل التي استهدفت 1,155 مستفيدًا.

مبادرات تنموية

وشهد العام أيضًا مبادرات تنموية بارزة، مثل “100 يوم – بداية جديدة”، التي تضمنت تنظيم رحلات ترفيهية للمسنين وسفر ثلاثة منهم لأداء العمرة. كما تم تنفيذ مشروعات تنموية لدعم 269 أسرة بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.9 مليون جنيه.

وفي إطار دعم التعليم، تم توزيع 6,000 شنطة مدرسية و2,500 حذاء مدرسي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وسداد المصروفات الدراسية لـ 800 طالب بتكلفة 200 ألف جنيه.

قطاع الجمعيات الأهلية

أما في إدارة الجمعيات الأهلية، تم تقديم مساعدات مالية شهرية ودفعة واحدة لـ 12,465 أسرة، وتجهيز 20 عروسًا، وإجراء عمليات جراحية لـ 125 مستفيدًا، وتوفير 42 جهازًا تعويضيًا. كما تم توصيل المياه لـ 700 منزل وإعادة تأهيل 35 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا.