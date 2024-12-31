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الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يهنئان أقباط كفر الشيخ بأعياد الميلاد

الأحتفال بأعياد الميلاد
الأحتفال بأعياد الميلاد بكفرالشيخ
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قدم الدكتورعبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة بعيد الميلاد المجيد إلى نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، في حضورمحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المحافظة، بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأعرب رئيس الجامعة عن أطيب تمنياته بالعيد لجميع المصريين، داعياً المولي عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان في ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني مؤكدا على أن الإحتفال بعيد الميلاد المجيد يرمز للسلام والمحبة حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد علي التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة متمنياً أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الاستقرار.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن شعب مصر نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار، مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

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الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري التهنئة بعيد الميلاد المجيد القمص بطرس بطرس بسطوروس جامعة كفرالشيخ كنيسة مارمينا والبابا كيرلس