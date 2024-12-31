وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفيات المحافظة

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء زيارة مفاجئة منتصف ليل اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة على مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدة الشلاق الصحية.

وقال الدكتور أسامة سالم، إن وكيل وزارة الصحة تفقد خلال الزيارة قسم الاستقبال والطوارئ، والصيدلية والأقسام الداخلية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات، وفحص جودة الأجهزة الطبية والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية وتقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والتحقق من الاستعداد لمواجهة اي طارئ في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء واحتفالات أعياد الميلاد، وشدد وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات.

كما اطلع وكيل الوزارة على جداول انتظام نوبتجيات الفريق الطبي، وتأكد من انتظام سير العمل في المستشفى بالفترة المسائية وتحدث مع الفريق الطبي لمعرفة أي صعوبات يواجهونها.

وأكد الدكتور أسامة وكيل مديرية شمال سيناء قيام وَكيل الوزارة بتفقد وحدة الشلاق الصحية أثناء الزيارة َواطمئن على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات بالاستقبال مشيرًا أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية للتأكد من سير العمل وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين وتوفير الدعم اللازم لتجاوز التحديات بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.